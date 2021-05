АПЛ. Рекордный гол Уиллока принес Ньюкаслу победу над Шеффилд Юнайтед 

Арендованный у “Арсенала” Джо Уиллок забил в шестом матче АПЛ подряд и стал самым молодым футболистом в истории лиги, которому покорилось это достижение. Болельщики “Ньюкасла” очень хотели бы, что 21-летний атакующий хавбек остался в клубе, был бы рад этому и Стив Брюс.

Самому футболисту вроде нравится играть на “Сент-Джеймс Парк”. Вернувшиеся болельщики “Ньюкасла” устроили Уиллоку овацию, когда он был заменен на 85-й минуте. Последнее слово остается за “Арсеналом”.

Забитый Уиллоком гол на 45+4 минуте после навеса с фланга Мерфи был единственным в матче против “Шеффилд Юнайтед”, хотя “Ньюкасл” мог забивать и больше. Эта победа позволила “сорокам” подняться на 15-е место. Помимо трех вылетевших команд, позади “Ньюкасла” оказались “Брайтон” и “Бернли”.

21y 272d - Joe Willock has now scored in six consecutive Premier League appearances, becoming the youngest player in the competition's history to do so at the age of 21 years and 272 days. Unleashed. pic.twitter.com/eNKxu6UbvV