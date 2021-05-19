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АПЛ. Рекордный гол Уиллока принес Ньюкаслу победу над Шеффилд Юнайтед 

Англия
(1 голосов)

Сороки поднимаются с 17 места 

АПЛ. Рекордный гол Уиллока принес Ньюкаслу победу над Шеффилд Юнайтед 

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Арендованный у “Арсенала” Джо Уиллок забил в шестом матче АПЛ подряд и стал самым молодым футболистом в истории лиги, которому покорилось это достижение. Болельщики “Ньюкасла” очень хотели бы, что 21-летний атакующий хавбек остался в клубе, был бы рад этому и Стив Брюс.

Самому футболисту вроде нравится играть на “Сент-Джеймс Парк”. Вернувшиеся болельщики “Ньюкасла” устроили Уиллоку овацию, когда он был заменен на 85-й минуте. Последнее слово остается за “Арсеналом”.

Забитый Уиллоком гол на 45+4 минуте после навеса с фланга Мерфи был единственным в матче против “Шеффилд Юнайтед”, хотя “Ньюкасл” мог забивать и больше. Эта победа позволила “сорокам” подняться на 15-е место. Помимо трех вылетевших команд, позади “Ньюкасла” оказались “Брайтон” и “Бернли”.

Английская Премьер-лига, 37-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Шеффилд Юнайтед” 1:0

Гол: Уиллок 45+4

“Ньюкасл”: Дубравка – Мерфи, Крафт, Фернандес, Дамметт, Ритчи – Уиллок (Кэрролл 85), Шелви, Альмирон – Сен-Максимен (Шон Лонгстафф 71), Жоэлинтон (Гэйл 46)

“Шеффилд Юнайтед”: Рэмсдейл – Робинсон, Игэн, Башем – Стивенс, Флек, Норвуд, Богл (Серики 90+3) – Осборн (Брюстер 67), Джеббисон, Макголдрик

Предупреждения: Норвуд 24, Стивенс 31

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В статье: Ньюкасл Шеффилд Юнайтед
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