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АПЛ. Эвертон минимально обыграл Вулверхэмптон

Англия
(1 голосов)

В "Вулвз" было немного изменений в составе

АПЛ. Эвертон минимально обыграл Вулверхэмптон

Евертон/Автор невідомий

Новина українською

Английская Премьер-Лига, 19-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

"Эвертон" - "Вулверхэмптон" 1:0 (0:0)

Гол: Ричарлисон 48

"Эвертон": Пикфорд - Годфри, Мина, Кин, Динь - Коулмен (Дэвис 83), Дукуре, Аллан, Сигурдссон (Гомеш 86) - Ричарлисон, Кальверт-Льюин

"Вулверхэмптон": Радди - Боли (Дендонкер 80), Коуди, Килман - Семеду, Моутинью (Витинья 80), Невеш, Айт-Нури - Траоре, Силва, Гиббс-Уайт (Виллиан Хосе)

Предупреждение: Семеду 80

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В статье: Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль)
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