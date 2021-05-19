Англия
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АПЛ. Эвертон минимально обыграл Вулверхэмптон
В "Вулвз" было немного изменений в составе
Евертон/Автор невідомий
Английская Премьер-Лига, 19-й тур
"Гудисон Парк" (Ливерпуль)
"Эвертон" - "Вулверхэмптон" 1:0 (0:0)
Гол: Ричарлисон 48
"Эвертон": Пикфорд - Годфри, Мина, Кин, Динь - Коулмен (Дэвис 83), Дукуре, Аллан, Сигурдссон (Гомеш 86) - Ричарлисон, Кальверт-Льюин
"Вулверхэмптон": Радди - Боли (Дендонкер 80), Коуди, Килман - Семеду, Моутинью (Витинья 80), Невеш, Айт-Нури - Траоре, Силва, Гиббс-Уайт (Виллиан Хосе)
Предупреждение: Семеду 80
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