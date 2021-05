АПЛ. Кристал Пэлас - Арсенал 1:3. Испорченный праздник 

Рой Ходжсон провел последний матч в качестве тренера “Кристал Пэлас” перед болельщиками своего клуба. Футболисты обеих команд и Микель Артета перед игрой устроили 73-летнему тренеру “коридор славы”, очень тепло его встретили и фаны на трибунах. Но взять какие-то очки в памятный день для своего менеджеру “Кристал Пэласу” не удалось.

