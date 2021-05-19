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АПЛ. Кристал Пэлас - Арсенал 1:3. Испорченный праздник
Арсенал вырвал победу в Кройдоне
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Рой Ходжсон провел последний матч в качестве тренера “Кристал Пэлас” перед болельщиками своего клуба. Футболисты обеих команд и Микель Артета перед игрой устроили 73-летнему тренеру “коридор славы”, очень тепло его встретили и фаны на трибунах. Но взять какие-то очки в памятный день для своего менеджеру “Кристал Пэласу” не удалось.
???? ????????'???? ???????????? ???????? ???????????? ????????????... ????— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 19, 2021
Roy Hodgson walks out at Selhurst Park as the manager of Crystal Palace for the final time ❤️ pic.twitter.com/5al0v6kUJC
“Кристал Пэлас” перед игрой потерял из-за серьезной травмы Эберечи Эзе. 22-летний атакующий хавбек повредил ахилл, из-за чего пропустит шесть-восемь месяцев. Эзе был одним из самых активных игроков в последних матчах “Пэлас” и в игре против “Арсенала” хозяевам не хватало его креативности и изобретательности. Первыми забили гол. Красивая комбинация закончилась прострелом Тирни на Пепе – 1:0.
После перерыва “Арсенал” сбавил темп. Команда Артета резко перестала играть, “Пэлас” наоборот – включился. Давление хозяев в итоге привело к голу Бентеке. Навес со штрафного Таунсенда и форвард “Кристал Пэлас” красиво в падении забил свой десятый гол в чемпионате.
“Пэлас” продолжал давить, у “Арсенала” до 85-й минуты вообще не было ударов во втором тайме. Но хозяева своими шансами не воспользовались, и сработали замены Артеты. Эдегор подал, Мартинелли исполнил – 90+1 минута, “Арсенал” вырывает победу.
Точку в матче поставил Пепе. Прекрасный индивидуальный проход и 3:1. “Арсенал” продолжает бороться за еврокубки и может даже обойти “Тоттенхэм” в турнирной таблице.
Английская Премьер-лига, 37-й тур. Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” – “Арсенал” 1:3
Голы: Бентеке 62 – Пепе 35, Мартинелли 90+1, Пепе 90+5
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Томкинс, Кэхилл, Митчелл – Куяте, Маккарти (Ридевальд 82), Шлупп – Таунсенд, Бентеке (Айю 78), Заа
“Арсенал”: Лено – Тирни (Джака 78), Габриэл, Холдинг, Чамберс – Эльнени, Парти (Мартинелли 78) – Сака (Эдегор 65), Смит-Роу, Пепе – Обамеянг
Предупреждения: Шлупп 5, Бентеке 37 – Эльнени 37
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