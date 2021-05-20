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АПЛ. Вест Хэм одной ногой в Лиге Европы
Хаммерс достаточно будет сыграть вничью с Саутгемптоном в последнем туре
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Лига Европы – чаще всего обуза для таких клубов как “Тоттенхэм” и “Арсенал”, но болельщики “Вест Хэма” будут рады, если их команда гарантирует себе участие во втором по престижности европейском турнире. Команда Дэвида Мойеса сегодня обыграла “Вест Бромвич” и для того, чтобы остаться на шестом месте, ей достаточно будет не проиграть на своем поле “Саутгемптону” в воскресенье.
Хотя все началось для “Вест Хэма” не лучшим образом. Деклан Райс на третьей минуте не реализовал пенальти, пробив в штангу (сомнительное решение рефери назначить одиннадцатиметровый за фол Джонсона на Антонио), а затем Перейра вывел хозяев вперед, забив гол прямым ударом с углового. Соучек явно подправил мяч в свои ворота головой, но гол все-таки записали на игрока “Вест Брома”.
“Вест Хэм” больше атаковал в первом тайме, и успел отыграться до перерыва. Снова забил Соучек. В этот раз он вовремя ворвался в штрафную и замкнул прострел Бенрахма.
“Вест Бром” выглядел неплохо, как для предпоследней команды, но как и в матчах с “Арсеналом” и “Ливерпулем”, не смог добиться хотя бы ничьей. На 82-й минуте Огбонна замкнул подачу с углового Крессуэлла, а последний гол в матче забил Антонио после контратаки “хаммерс”.
3:1 – важная победа “Вест Хэма”. Команда Мойеса близка в Лиге Европы, а за место в Лиге конференций в последнем туре будут бороться “Тоттенхэм”, “Эвертон” и “Арсенал”.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|26
|5
|6
|78-32
|+46
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|20
|11
|6
|71-43
|+28
|71
|3
|"Челси"
|37
|19
|10
|8
|57-34
|+23
|67
|4
|"Ливерпуль"
|37
|19
|9
|9
|66-42
|+24
|66
|5
|"Лестер Сити"
|37
|20
|6
|11
|66-46
|+20
|66
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|18
|8
|11
|59-47
|+12
|62
|7
|"Тоттенхэм"
|37
|17
|8
|12
|64-43
|+21
|59
|8
|"Эвертон"
|37
|17
|8
|12
|47-43
|+4
|59
|9
|"Арсенал"
|37
|17
|7
|13
|53-39
|+14
|58
|10
|"Лидс Юнайтед"
|37
|17
|5
|15
|59-53
|+6
|56
Английская Премьер-лига, 37-й тур. Вест Бромвич, “Хоторнс”
“Вест Бромвич Альбион” – “Вест Хэм” 1:3
Голы: Перейра 27 – Соучек 45+1, Огбонна 82, Антонио 88
На второй минуте Райс не реализовал пенальти (штанга)
“ВБА”: Джонстон – Таунсенд, Бартли, Аджайи, Ферлонг – Мэйтленд-Найлз (Диангана 69), Йокушлу (Грант 85), Галлахер, Филлипс – Перейра – Робсон-Кану (Диань 89)
“Вест Хэм”: Рэндольф – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Форнальс (Диоп 89) Лингард, Бенрахма (Боуэн 72) – Антонио
Предупреждения: Джонсон 1, Йокушлу 40 – Огбонна 34, Доусон 87
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