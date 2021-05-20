АПЛ. Вест Хэм одной ногой в Лиге Европы

Лига Европы – чаще всего обуза для таких клубов как “Тоттенхэм” и “Арсенал”, но болельщики “Вест Хэма” будут рады, если их команда гарантирует себе участие во втором по престижности европейском турнире. Команда Дэвида Мойеса сегодня обыграла “Вест Бромвич” и для того, чтобы остаться на шестом месте, ей достаточно будет не проиграть на своем поле “Саутгемптону” в воскресенье.

Хотя все началось для “Вест Хэма” не лучшим образом. Деклан Райс на третьей минуте не реализовал пенальти, пробив в штангу (сомнительное решение рефери назначить одиннадцатиметровый за фол Джонсона на Антонио), а затем Перейра вывел хозяев вперед, забив гол прямым ударом с углового. Соучек явно подправил мяч в свои ворота головой, но гол все-таки записали на игрока “Вест Брома”.

“Вест Хэм” больше атаковал в первом тайме, и успел отыграться до перерыва. Снова забил Соучек. В этот раз он вовремя ворвался в штрафную и замкнул прострел Бенрахма.

“Вест Бром” выглядел неплохо, как для предпоследней команды, но как и в матчах с “Арсеналом” и “Ливерпулем”, не смог добиться хотя бы ничьей. На 82-й минуте Огбонна замкнул подачу с углового Крессуэлла, а последний гол в матче забил Антонио после контратаки “хаммерс”.

3:1 – важная победа “Вест Хэма”. Команда Мойеса близка в Лиге Европы, а за место в Лиге конференций в последнем туре будут бороться “Тоттенхэм”, “Эвертон” и “Арсенал”.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 37 26 5 6 78-32 +46 83 2 "Манчестер Юнайтед" 37 20 11 6 71-43 +28 71 3 "Челси" 37 19 10 8 57-34 +23 67 4 "Ливерпуль" 37 19 9 9 66-42 +24 66 5 "Лестер Сити" 37 20 6 11 66-46 +20 66 6 "Вест Хэм Юнайтед" 37 18 8 11 59-47 +12 62 7 "Тоттенхэм" 37 17 8 12 64-43 +21 59 8 "Эвертон" 37 17 8 12 47-43 +4 59 9 "Арсенал" 37 17 7 13 53-39 +14 58 10 "Лидс Юнайтед" 37 17 5 15 59-53 +6 56

Английская Премьер-лига, 37-й тур. Вест Бромвич, “Хоторнс”

“Вест Бромвич Альбион” – “Вест Хэм” 1:3

Голы: Перейра 27 – Соучек 45+1, Огбонна 82, Антонио 88

На второй минуте Райс не реализовал пенальти (штанга)

“ВБА”: Джонстон – Таунсенд, Бартли, Аджайи, Ферлонг – Мэйтленд-Найлз (Диангана 69), Йокушлу (Грант 85), Галлахер, Филлипс – Перейра – Робсон-Кану (Диань 89)

“Вест Хэм”: Рэндольф – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Форнальс (Диоп 89) Лингард, Бенрахма (Боуэн 72) – Антонио

Предупреждения: Джонсон 1, Йокушлу 40 – Огбонна 34, Доусон 87