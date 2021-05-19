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Арсенал подписал Лео Мессо

Англия
(2 голосов)

Говорят, у него есть брат "Криштиани Роналди"

Арсенал подписал Лео Мессо

Твіттер Арсеналу

Новина українською

Лондонский "Арсенал" заключил контракт с 10-летним мальчиком из Кении по имени Лео Мессо.

В детской команде "канониров" он получил 9 номер.

До этого Лео Мессо был в академии "Вест Хэм".

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В статье: Лионель Месси Арсенал (Лондон)
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Комментарии (4)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.05.2021 в 00:11
Ось він- новий кумір Дуріана після завершення Мессі кар'єри!
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+1
0
Algrab (Костопiль)
20.05.2021 в 01:16
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.05.2021 в 00:06
Схожий, такий же самий маленький, страшненький, тільки борода ще не росте)))
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
20.05.2021 в 00:14
Мені дуже школа що у тебе такий...тримайся
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0
0


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