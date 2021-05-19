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Арсенал подписал Лео Мессо
Говорят, у него есть брат "Криштиани Роналди"
Твіттер Арсеналу
Лондонский "Арсенал" заключил контракт с 10-летним мальчиком из Кении по имени Лео Мессо.
В детской команде "канониров" он получил 9 номер.
До этого Лео Мессо был в академии "Вест Хэм".
May 19, 2021
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Комментарии (4)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.05.2021 в 00:11
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Algrab (Костопiль)
20.05.2021 в 01:16
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.05.2021 в 00:06
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kalan-86 (Анкара)
20.05.2021 в 00:14
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