АПЛ. Бернли - Ливерпуль 0:3. Подопечные Клоппа уже в зоне ЛЧ

Английская Премьер-Лига, 37-й тур

"Терф Мур" (Бернли)

Впервые с середины февраля "Ливерпуль" после завершения игрового дня оказался в зоне Лиги Чемпионов, в то время как "Лестер" впервые с декабря находится вне топ-4.

4 - Liverpool will end the day in the Premier League top four for the first time since mid-February, at the expense of Leicester, who find themselves outside the UEFA Champions League qualification places for the first time since early December. Mathematics. pic.twitter.com/AUya8oH6Lh