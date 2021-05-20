АПЛ. Бернли - Ливерпуль 0:3. Подопечные Клоппа уже в зоне ЛЧ

Английская Премьер-Лига, 37-й тур

"Терф Мур" (Бернли)

Впервые с середины февраля "Ливерпуль" после завершения игрового дня оказался в зоне Лиги Чемпионов, в то время как "Лестер" впервые с декабря находится вне топ-4.

4 - Liverpool will end the day in the Premier League top four for the first time since mid-February, at the expense of Leicester, who find themselves outside the UEFA Champions League qualification places for the first time since early December. Mathematics. pic.twitter.com/AUya8oH6Lh — OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2021

С первых минут в действиях "мерсисадцив" чувствовалась полное преимущество над менее именитым соперником. Мане мог забивать уже на третьей минуте, только не справился с мячом перед самыми воротами после рикошета. Потом в середине первой половины встречи Вуд не использовал убийственный момент. Лаутон просто выполнил вынос вперед, Алиссон не пошел на перехват, а нападающий "Бернли" из пределов штрафной огрел мимо ворот. Через несколько минут дважды гости могли забивать, однако ни Тьяго, ни Салах не попали с очень хороших позиций.

Свой гол подопечные Клоппа все-таки забили до перерыва. Робертсон прострелил несмотря даже куда, а туда как раз набег Фирмино и нанес первый удар гостей в створ ворот (из 13). Метко.

В начале второго тайма "Ливерпуль" сразу же удвоил свое преимущество. Натаниэль Филлипс головой переправил мяч в ворота после навеса Мане, который перед тем красиво качнул Гудмунссона. Первый гол для защитника в профессиональной карьере. Стоит отметить их игру в паре с Рисом Вильямсом сегодня: достойно, четко и "на ноль".

После двух голов разницы на табло градус матча спал, и даже болельщики на трибунах так сильно не гнали "бордовых" вперед, как в первом тайме. Кстати, это четвертое подряд поражение на "Терф Мур" для "Бернли" и 11 матч без побед дома в целом. Более того, Окслейд-Чемберлен под занавес матча еще и добил хозяев: несколько раз качнул защитников и попал в ближний угол третьего голкипера "Бернли" Норриса, для которого этот матч стал первым в АПЛ в этом сезоне. А 27-летний Алекс записал в свой актив первый мяч с июля прошлого года.

Благодаря победе "Ливерпуль" поднимается на четвертую строчку, сравнявшись по очкам с "Лестером". Подопечные Клоппа опережают "лис" по разнице мячей: по 66 в обоих забито, однако в "мерсисайдцев" на четыре меньше пропущено. А "Бернли" занимает последнее место перед зоной вылета. Не на это надеялся новый владелец "бордовых", да и сам наставник Шон Дайч.

"Бернли" - "Ливерпуль" 0:3 (0:1)

Голы: Фирмино 43, Филлипс 52, Окслейд-Чемберлен 88

"Бернли": Норрис - Лоутон, Тарковский, Ми Тейлор - Браунхилл, Вествуд, Корк (Выдра 76), Гудмундссон - Макнил, Вуд

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Филлипс, Уильямс, Робертсон - Алькантара, Фабинью, Вейналдум (Милнер 87) - Салах, Фирмино (Окслейд-Чемберлен 81), Мане (Цимикас 90+2)