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Вест Бромвич официально сообщил о будущем Сэма Эллардайса в клубе
Опытный матерый наставник
WBA
Сэм Эллардайс покинет должность менеджера команды "Вест Бромвич Альбион" по окончании сезона. Сам 66-летний специалист прокомментировал свой уход для пресс-службы клуба.
"Мне очень приятно, что "Вест Бромвич" хотел, чтобы я остался. Благодарен руководству за это доверие. Тем не менее, я – менеджер на краткосрочную перспективу. Сейчас клубу необходим молодой и амбициозный наставник, который вернет команду в Премьер-лигу".
Напомним, "ВБА" досрочно вылетел из Высшего дивизиона Англии в Чемпионшип. Для Эллардайса, человека с реноме спасителя, этот даунгрейд стал первым в карьере тренера.
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