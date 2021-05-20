Вест Бромвич официально сообщил о будущем Сэма Эллардайса в клубе

Сэм Эллардайс покинет должность менеджера команды "Вест Бромвич Альбион" по окончании сезона. Сам 66-летний специалист прокомментировал свой уход для пресс-службы клуба.

"Мне очень приятно, что "Вест Бромвич" хотел, чтобы я остался. Благодарен руководству за это доверие. Тем не менее, я – менеджер на краткосрочную перспективу. Сейчас клубу необходим молодой и амбициозный наставник, который вернет команду в Премьер-лигу".

Напомним, "ВБА" досрочно вылетел из Высшего дивизиона Англии в Чемпионшип. Для Эллардайса, человека с реноме спасителя, этот даунгрейд стал первым в карьере тренера.