Многолетний капитан и мотор Ливерпуля: Стивен Джеррард вошел в Зал славы АПЛ

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард стал седьмым членом Зала славы Английской Премьер-лиги. Хавбек защищал цвета "красных" с 1998-го по 2015-й год, за этот период он сыграл 504 матча, забил 120 голов и отдал 92 результативные передачи.

Помимо Джеррарда, только Джейми Каррагер сыграл больше полутысячи поединков за мерсисайдцев. Стивен 6 раз выигрывал награду лучшему игроку месяца в АПЛ.

Passionate and committed, Red through-and-through, and a midfielder who perfected the art of the long-range strike



???? Steven Gerrard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/cIwUwyrP56