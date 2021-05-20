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Многолетний капитан и мотор Ливерпуля: Стивен Джеррард вошел в Зал славы АПЛ
Вполне возможно, это будущий менеджер "красных"
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард стал седьмым членом Зала славы Английской Премьер-лиги. Хавбек защищал цвета "красных" с 1998-го по 2015-й год, за этот период он сыграл 504 матча, забил 120 голов и отдал 92 результативные передачи.
Помимо Джеррарда, только Джейми Каррагер сыграл больше полутысячи поединков за мерсисайдцев. Стивен 6 раз выигрывал награду лучшему игроку месяца в АПЛ.
Passionate and committed, Red through-and-through, and a midfielder who perfected the art of the long-range strike— Premier League (@premierleague) May 20, 2021
???? Steven Gerrard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/cIwUwyrP56
Бывший капитан "Ливерпуля" вошел в Зал славы вслед за Аланом Ширером, Тьерри Анри, Эриком Кантона, Роем Кином, Фрэнком Лэмпардом и Деннисом Бергкампом.
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