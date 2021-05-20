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Многолетний капитан и мотор Ливерпуля: Стивен Джеррард вошел в Зал славы АПЛ

Англия
(1 голосов)

Вполне возможно, это будущий менеджер "красных"

Многолетний капитан и мотор Ливерпуля: Стивен Джеррард вошел в Зал славы АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард стал седьмым членом Зала славы Английской Премьер-лиги. Хавбек защищал цвета "красных" с 1998-го по 2015-й год, за этот период он сыграл 504 матча, забил 120 голов и отдал 92 результативные передачи.

Помимо Джеррарда, только Джейми Каррагер сыграл больше полутысячи поединков за мерсисайдцев. Стивен 6 раз выигрывал награду лучшему игроку месяца в АПЛ.

Бывший капитан "Ливерпуля" вошел в Зал славы вслед за Аланом Ширером, Тьерри Анри, Эриком Кантона, Роем Кином, Фрэнком Лэмпардом и Деннисом Бергкампом.

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В статье: Стивен Джеррард Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ
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Источник:
Premier League

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
20.05.2021 в 14:12
Зал придумал и оплатил Роналду, чтобы его потом туда включили?
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