Ассоциация футбольных журналистов назвала защитника Манчестер Сити лучшим игроком сезона в АПЛ

Ассоциация футбольных журналистов Англии (FWA) выбрала лучшим игроком сезона в Премьер-лиге футболиста "Манчестер Сити" Рубена Диаша. Португалец – первый защитник с 1989 года, который выиграл данный приз. Тридцать два года назад награду взял оборонец "Ливерпуля" Стив Никол.

Также Диаш – первый футболист, который стал выбором FWA в своем первом же сезоне на Туманном Альбионе. Ранее это удавалось Юргену Клинсманну (1995, "Тоттенхэм") и Джанфранко Дзоле (1997, "Челси").

Thank you to the FWA who voted for me for this award! It’s a huge honour to be recognised in just my first season. But I could not have done it without the team who have been incredible this season. Now let’s focus on these last two games ???????????????? pic.twitter.com/8TvXcKz4Ng