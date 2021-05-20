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Ассоциация футбольных журналистов назвала защитника Манчестер Сити лучшим игроком сезона в АПЛ

Англия
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Впервые за 32 года – представитель обороны

Ассоциация футбольных журналистов назвала защитника Манчестер Сити лучшим игроком сезона в АПЛ

Man City

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Ассоциация футбольных журналистов Англии (FWA) выбрала лучшим игроком сезона в Премьер-лиге футболиста "Манчестер Сити" Рубена Диаша. Португалец – первый защитник с 1989 года, который выиграл данный приз. Тридцать два года назад награду взял оборонец "Ливерпуля" Стив Никол.

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Также Диаш – первый футболист, который стал выбором FWA в своем первом же сезоне на Туманном Альбионе. Ранее это удавалось Юргену Клинсманну (1995, "Тоттенхэм") и Джанфранко Дзоле (1997, "Челси").

Напомним, 27 сентября 2020-го Диаш перешел из "Бенфики" в "Манчестер Сити". Контракт подписан на 6 лет. В текущем сезоне он сыграл 48 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил 1 гол. За 37 туров АПЛ команда Пепа пропустила 32 мяча – это лучший показатель в чемпионате.

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В статье: Манчестер Сити Рубен Диаш
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Источник:
Man City

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