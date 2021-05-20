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Бекхэм включен в Зал славы АПЛ

Англия
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Об этом пишет официальный сайт АПЛ

Бекхэм включен в Зал славы АПЛ

twitter.com/SalfordCityFC

Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм включен в Зал славы АПЛ, пишет пресс-служба турнира.

"Для меня большая честь быть введенным в Зал славы АПЛ вместе с легендами. Премьер-лига была такой важной частью моей карьеры и жизни.

Я всегда говорил, что на протяжении всей моей игровой карьеры и за ее пределами мне так повезло, что у меня есть невероятные фанаты, которые без конца поддерживают меня, поэтому спасибо всем, кто проголосовал", - приводит слова Бекхэма официальный сайт АПЛ.

Бекхэм – воспитанник "Манчестер Юнайтед". За основную команду играл с 1993 по 2003 год. Провел в чемпионате Англии 265 матчей и забил 62 гола.

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В статье: Дэвид Бекхэм Манчестер Юнайтед
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