Футбольный десерт. Какие интриги остались в чемпионатах “большой пятерки”

Испания

Интрига: борьба за чемпионство

Участники: “Атлетико” - 83 очка, “Реал” - 81 очко

Когда смотреть: 22 мая, 19.00

Многие эксперты и болельщики называют этот чемпионат Испании самым интересным за последние несколько лет. Ещё бы - интрига в нём будет жить до последних секунд! В середине сезона мало кто сомневался в чемпионстве “Атлетико”, но серия неубедительных результатов “матрасников” возродила интригу. Так с 3 марта по 11 апреля мадридцы взяли всего 9 очков из 18 возможных и вплотную подпустили к себе и “Реал”, и “Барселону”. И если каталонцы отвалились от битвы за чемпионства после проигрыша “Сельте”, то “сливочные” до сих пор лелеют надежды на золотые медали.

В последнем туре “Реал” будет принимать “Вильярреал”, а “Атлетико” отправится в гости к “Вальядолиду”. Оба соперника мадридских клубов будут чрезмерно мотивированы: “жёлтая субмарина” будет бороться за место в Лиге Европы, а “бело-фиолетовые” будут приложат все силы для того, чтобы просто остаться в высшем дивизионе.

Расклады: “Атлетико” обязаны побеждать, чтобы становиться чемпионами. При условии победы “Реала” ничья или поражение делают победителями турнира именно “сливочных” - в Испании при равенстве очков учитываются результаты личных встреч. А тут статистика на стороне “Реала” - победа 2:0 и ничья 1:1.

Прогноз: Симеоне необходимо подтвердить реноме самого высокооплачиваемого тренера мира (говорят о 50 млн. евро в год) и привести “Атлетико” ко второму чемпионству в 21 веке. Иначе, за что ему платят такие сумасшедшие бабки?

Франция

Интрига: борьба за чемпионство

Участники: “Лилль” - 80 очков, “ПСЖ” - 79, “Монако” - 77

Когда смотреть: 23 мая, 22.00

Удивительный сезон! Обладая гигантскими возможностями “ПСЖ” мало того, что не стал досрочным чемпионом, так и вообще может закончить турнир на третьей строчке. Только ленивый не пинал Леонардо и весь менеджмент “ПСЖ” за странное увольнение Тухеля посреди сезона, который может вообще закончится катастрофой для парижан. Для этого им достаточно проиграть матч с “Брестом”, при том что “Монако” свой матч выиграет. Многие европейские клубы ждут краха с “ПСЖ” только с одной целью - неудачиа парижан может вызвать очередное обновление состава миллионов на 200-300, соответственно можно будет неплохо заработать на трансферах.

“Лилль” же просто красавчики! Достаточно скромный клуб (не будем же мы его сравнивать с “Марселем” и “Лионом”) полным ходом идёт к своему четвёртому чемпионству в истории и титул - только в их руках!

“Монако” в этом списке фигурирует только по одной причине - гипотетически монегаски могут стать чемпионами, но для этого звёзды должны сложиться совершенно невероятным образом!

Расклады: тут всё просто. “Лилль” должен обыгрывать немотивированный “Анже” и становиться чемпионом. В противном случае “ПСЖ” обыгрывает “Брест” и забирает золотые медали себе. Третий вариант подойдёт только для любителей научной фантастики: “ПСЖ” проигрывает свой матч, “Лилль”- свой(причём с разницей в три мяча!), а “Монако” выигрывает с разницей в четыре! Вот это была бы развязка!

Прогноз: чемпионство “догов” взбодрит и “ПСЖ”, и Лигу 1 в частности, тем более, ждать подобного шанса можно не один десяток лет. Поэтому расстановка сил после последнего тура поменяться не должна.

Англия

Интрига: борьба за места в ЛЧ (3 и 4 места), ЛЕ (5-6 места) и Лигу Конференций (7 место)

Участники: “Челси” - 67 очков, “Ливерпуль” и “Лестер” - по 66

Когда смотреть: 23 мая,18.00

Скажем прямо - чемпионской интригой в этом сезоне даже и не пахло. “Сити” был настолько сильнее конкурентов, что оспаривать это не будут даже люди, которые всем сердцем ненавидят “горожан”. Со вторым местом та же самая история - в последних трёх матчах “МЮ” взял лишь одно очко, что не помешало им получить серебряные комплекты медалей и превратить для себя последний тур в формальность.

А вот борьба за 3-4 места в последней игре сезона ожидается нешуточная. Сезон уже оставил след в истории победным голом Алиссона на 90+4 минуте в матче с “Вест Бромвичем”, и реваншем “Челси” у “Лестера” за проигранный Кубок Англии - матч со странным судейством, двумя отменёнными голами Вернера и драматическим промахом Переса, которым мог сравнивать счёт. В итоге осталось три претендента на два места, дающих право играть в ЛЧ. “Ливерпулю” и “Челси” предстоит сыграть с середняками “Кристал Пэлас“ и “Астон Виллой” соответственно, а вот “Лестер” примет на своём поле “Тоттенхэм”, который пока даже не гарантировал себе место в еврокубках. А это значит, что “шпоры” будут предельно мотивированы и настроены на победы. Бои за места в ЛЕ и ЛК ничем не уступают в драматургии и накале страстей.

В общем, последний тур в АПЛ обещает подарить шикарное зрелище, особенно для нейтральных фанатов!

Расклады ЛЧ: “Лестеру” нужно любой ценой обыгрывать “Тоттенхэм”, только в этом случае у них остаются шансы на попадание в ЛЧ. Если при этом “Челси” проигрывает, а “Ливерпуль” играет вничью, то за бортом остаются именно “пенсионеры”. При равенстве очков с “Ливерпулем” у “лис” просто мало шансов - у команды Клоппа разница мячей лучше (+24 против +20).

Расклады ЛЕ и ЛК: ”Вест Хэм” может чувствовать себя спокойно – ”Эвертон”, который может догнать ”молотобойцев” имеет худшую разницу мячей. Если ”Тоттенхэм” проигрывает/играет вничью с ”Лестером”, а ”Эвертон” - с ”Манчестер Сити”, то за место в еврокубках может побороться и ”Арсенал”. Коллективу Артеты нужно обыгрывать ”Брайтон” и надеяться на осечки конкурентов. При таком раскладе, с 61 очком, ”Арсенал” занимает 7 место, дающее право играть в Лиге Конференций.

Прогноз: в следующем году Лига чемпионов пройдет без “Лестера”. У них и самый сильный соперник, и привычка заваливать концовку чемпионата. Тем более, что сезон для фанатов “лис” уже никак не может быть омрачен - ведь впервые за всю историю “Лестер” взял Кубок Англии!

Соответственно, ”шпоры” отправятся в ЛЕ, а ”молотобойцы” будут покорять новосозданную Лигу Конференций. Какой-никакой, а еврокубок! Хоть и третий по значимости…

Италия

Интрига: борьба за места в ЛЧ (2-4 места)

Участники: “Аталанта” - 78 очков, “Наполи” и “Милан” - по 76, “Ювентус” - 75

Когда смотреть: 23 мая, 21.45

Спад “Ювентуса” и чемпионский ренессанс “Интера” сделали финал сезона очень ярким и непредсказуемым. Из Пирло так и не получился второй Гвардиола, Роналду ни на шаг не приблизил “Юве” к победе в Лиге чемпионов, а победы в родном чемпионате приелись игрокам еще сильнее, чем болельщикам. Тем приятнее видеть на втором месте “Аталанту”, за которую играет лучший ассистент Серии А, наш Руслан Малиновский. Стоит сразу обозначить - “Аталанта” в любом случае остаётся в четвёрке сильнейших, интрига заключается лишь в том, на каком месте команда из Бергамо закончит сезон. Как и в Испании, в Серии А при равенстве очков смотрят на результаты личных встреч, а тут у “Ювентуса” дела плачевные - ничья и минимальное поражение.

Все мысли “Аталанты” (особенно после проигранного финала Кубка Италии) сейчас сосредоточены на “Милане”. Именно с 4-ой командой чемпионата бергамаски сразятся в последнем туре. “Наполи” сыграет с “Вероной”, а “Ювентус” поедет в гости к “Болонье” на матч жизни Пирло. Ведь непопадание “Юве” даже в четвёрку лучших означает для клуба катастрофу. Не, лучше так: КАТАСТРОФУ!!!

Расклады: в первую очередь Роналду и Ко необходимо надеяться на “Аталанту”, потому что в случае победы “Милана” и “Наполи” португальцу придётся в следующем сезоне ставить бомбардирские рекорды в Лиге Европы. “Милану” тоже надо побеждать любой ценой - даже ничья ничего не гарантирует “красно-чёрным”. Легко догадаться, что такая же ситуация у “Наполи”. В общем, победы нужны всем, и даже “Аталанте”, которая не откажется от комплекта серебряных медалей. Ведь ничья с “Миланом” при победе “Наполи” отодвигает бергамасков на третье место за счёт худшей разницы мячей в личных встречах с неаполитанцами (1:4 и 4:2).

Прогноз: как известно, уровень соперников в ЛЕ гораздо более щадящий, чем ЛЧ, а “Милану” необходимо беречь свою главную звезду. 3 октября Златану исполнится 40 лет - есть возможность отметить несложной победой на евроарене! “Аталанте” вполне по силам обыграть “Милан”, а “Наполи” и “Юве” справиться со своими соперниками. Хотя у этих команд такое количество вариантов развития событий, что голова может пойти кругом. Просмотр просто обязателен!

Германия

Интрига: побьёт ли Левандовский “вечный рекорд” в 40 голов за сезон

Участники: “Бавария” и “Аугсбург”

Когда смотреть: 22 мая, 16.30

В Германии скукота и порядок, а значит и интриг по минимуму. Их, по сути, две: вылетит напрямую “Вердер” или “Кёльн” и забьёт ли Роберт Левандовский ещё один гол в чемпионате? Так как и 16 место не гарантирует прописку в Бундеслиге 1 на следующий сезон, а отправляет команду в плей-офф, то давайте расслабимся напоследок и поговорим о “вечном рекорде” Герда Мюллера, который польский форвард повторил, а может и превзойти.

Расклады: что тут думать? Понятно, что вся команда будет играть на поляка, но “Аугсбург” обладает неплохой обороной. Зрелище нас ожидает не столько захватывающее, сколько специфичное. Но фанаты Роберта и “Баварии” не должны пропустить этот матч - история рождается прямо у них на глазах.

Прогноз: забьёт Роберт 41 мяч, никуда не денется! Рекорды существуют для того, чтобы их бить и обновлять, а поляк - отличная кандидатура, чтобы войти в историю славного баварского клуба.