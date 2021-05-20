  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кейн: Настал тот момент моей карьеры, когда я должен задуматься
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн: Настал тот момент моей карьеры, когда я должен задуматься

Англия
(1 голосов)

Форвард провел в клубе 16 лет

Кейн: Настал тот момент моей карьеры, когда я должен задуматься

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн поделился мнением по поводу своего будущего в команде.

"Я надеюсь, что у нас достаточно хорошие отношения. Я провел в "Тоттенхэме" 16 лет своей жизни. Надеюсь, что мы сможем провести хороший и честный разговор, чтобы понять, какую позицию занимает каждая из сторон.

Настал тот момент моей карьеры, когда я должен задуматься, посмотреть, где я нахожусь, а потом по-хорошему и честно поговорить с президентом. Это точно. Я надеюсь, что мы сможем поговорить. Уверен, что он захочет изложить свое видение ситуации, но в конечном итоге все будет зависеть от меня, от того, что я чувствую, от того, что будет лучше для меня и моей карьеры в данный момент.

Не хочу жалеть о чем-то в конце карьеры. А хочу показать свой максимум. Уже говорил, что никогда не заявлял о намерении провести всю карьеру в "Тоттенхэме". Никогда не говорил, что уйду из клуба. Но, знаете ли, я нахожусь на этой стадии. Люди могут смотреть на это так: "Он отчаянно нуждается в трофеях, ему просто нужны трофеи", – приводит слова Кейна The Telegraph.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 34 матча в чемпионате Англии, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dazo65
20.05.2021 в 17:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...