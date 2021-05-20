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Дэвид Бекхэм: Для меня честь попасть в Зал славы

Англия
(1 голосов)

Экс-футболист рад, что он в одном ряду с легендами

Дэвид Бекхэм: Для меня честь попасть в Зал славы

Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм прокомментировал попадание в образованный недавно Зал славы английской Премьер-лиги.

"Для меня честь попасть в Зал славы вместе с такими легендами футбола и лиги. АПЛ была очень важной частью моей карьеры и жизни, и мне приятно, что меня ставят рядом со звёздами. Я играл с ними, играл против них и брал с них пример. Ещё большей честью для меня является тот факт, что это решение болельщиков. Последний год показал, как они важны для игры, и здорово видеть, как они потихоньку возвращаются на стадионы, потому что они делают футбол особенным. Я всегда говорил, что мне очень повезло, что меня поддерживают такие прекрасные фанаты. Спасибо всем, кто голосовал", — цитирует Бекхэма пресс-служба АПЛ.

Бекхэм является выпускником академии "Манчестер Юнайтед", а цвета клуба защищал с 1993 по 2003 год.

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В статье: Дэвид Бекхэм Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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dazo65
20.05.2021 в 17:26
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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