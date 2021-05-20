Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дэвид Бекхэм: Для меня честь попасть в Зал славы
Экс-футболист рад, что он в одном ряду с легендами
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм прокомментировал попадание в образованный недавно Зал славы английской Премьер-лиги.
"Для меня честь попасть в Зал славы вместе с такими легендами футбола и лиги. АПЛ была очень важной частью моей карьеры и жизни, и мне приятно, что меня ставят рядом со звёздами. Я играл с ними, играл против них и брал с них пример. Ещё большей честью для меня является тот факт, что это решение болельщиков. Последний год показал, как они важны для игры, и здорово видеть, как они потихоньку возвращаются на стадионы, потому что они делают футбол особенным. Я всегда говорил, что мне очень повезло, что меня поддерживают такие прекрасные фанаты. Спасибо всем, кто голосовал", — цитирует Бекхэма пресс-служба АПЛ.
Бекхэм является выпускником академии "Манчестер Юнайтед", а цвета клуба защищал с 1993 по 2003 год.
Популярное сейчас
- В Турции уверены, что Заря воспользуется правом выкупа Сайядманеша у Фенербахче
- Ребров покинет Ференцварош, Александрия отпускает Банаду и Панькива. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Трубин, Тотовицкий, Кулач и другие. Символическая сборная УПЛ сезона 2020/21
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО