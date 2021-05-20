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Аллегри отказался возглавить Тоттенхэм ради другого варианта
Пока не окончательно
Фото: Nachedeu
Бывший главный тренер "Ювентуса" итальянец Массимилиано Аллегри отказался возглавить английский "Тоттенхэм". Он хочет сперва понять, как будет развиваться ситуация в "Реале" вокруг наставника Зинедина Зидана - останется ли он в клубе.
Аллегри попросил своих представителей не вести переговоры с другими клубами. А дождаться того, как разрешится
Итальянец уже давно нравится как кандидатура на должности коуча президенту Реала Флорентино Пересу. В 2018 году, когда Зидан покинул «бланкос» после победы в финале Лиги чемпионов, клуб контактировал с Аллегри, но тогда он не был готов к работе в "Реале".
Аллегри без работы с июня 2019 года, когда он покинул "Ювентус".
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