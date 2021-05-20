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Аллегри отказался возглавить Тоттенхэм ради другого варианта

Англия
(1 голосов)

Пока не окончательно

Аллегри отказался возглавить Тоттенхэм ради другого варианта

Фото: Nachedeu

Новина українською

Бывший главный тренер "Ювентуса" итальянец Массимилиано Аллегри отказался возглавить английский "Тоттенхэм". Он хочет сперва понять, как будет развиваться ситуация в "Реале" вокруг наставника Зинедина Зидана - останется ли он в клубе.

Аллегри попросил своих представителей не вести переговоры с другими клубами. А дождаться того, как разрешится ситуация, сложившаяся в Мадриде. В частности настойчивый интерес к итальянцу проявлял "Тоттенхэм", однако тренер пока отказал лондонскому клубу, сообщает AS.

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Итальянец уже давно нравится как кандидатура на должности коуча президенту Реала Флорентино Пересу. В 2018 году, когда Зидан покинул «бланкос» после победы в финале Лиги чемпионов, клуб контактировал с Аллегри, но тогда он не был готов к работе в "Реале".

Аллегри без работы с июня 2019 года, когда он покинул "Ювентус".

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В статье: Массимилиано Аллегри Флорентино Перес Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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