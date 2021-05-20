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Юрген Клопп: Не могу дождаться 10 000 болельщиков на Энфилде

Англия
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Юрген Клопп: Не могу дождаться 10 000 болельщиков на Энфилде

UEFA

Новина українською

После матча с "Бернли" (3:0) коуч "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что та игра была "полуфиналом" - имел в виду борьбу команды за зону Лиги чемпионов. Впереди последний поединок в чемпионате АПЛ.

Нам удалось выиграть "полуфинал", и мы это сделали. Еще ничего не решено, но мы улучшили свою позицию. Впереди у нас "финал". Вот что нам еще нужно. Это то, на что мы заслуживаем.

Вы не можете иметь какой-нибудь шанс в игре против "Бернли" из-за того, как хитро они играют. Они хотели устроить забросы за спины наших центральных полузащитников, но ребята отреагировали на это очень профессионально. Вы не можете ехать в "Бернли" и надеяться на победу со счетом 3:0. Обычно это невероятно сложно.

Мы знали перед игрой, что она будет невероятно сложная - на стороне соперника было около 3 500 болельщиков. Атмосфера в футболе имеет огромное значение.

Ребята с давлением болельщиков справились очень хорошо. Они не отвлекались - пытались этим воспользоваться, потому что шум всегда приятный.

Клопп призвал всех быть спокойными и отметил, что в воскресенье еще предстоит выполнить остальную работу.

Мы должны убедиться, что быстро восстановимся, - добавил он. - У нас на некоторых позициях сложная ситуация. Нам нужно «перебинтовать» некоторых игроков. Но я не могу дождаться 10 000 болельщиков на "Энфилде". Ничего еще не решено, "Кристал Пэлэс" - сложный соперник, цитирует Юргена Sky Sports.

С Кристал Пэлэс Ливерпуль сыграет дома в воскресенье, 23 мая. Начало игры в 18:00 по Киеву.

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль Бернли
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