Англия
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В Британии составили рейтинг топ-40 стадионов мира
Есть три показателя
Консалтинговая компания из Великобритании Buro Happold (предоставляет консультационные услуги в сфере строительства) составила рейтинг лучших стадионов мира.
Их оценивали по трем показателям - интерес для болельщиков, доходы в день матча, доходы от коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние болельщиков на матч.
Ни один украинский стадион в рейтинг не попал.
Первое место занял стадион "Тоттенхэм Хотспур Стейдиум", 2 - "Уэмбли", 3 - "Камп Ноу" в Барселоне.
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Комментарии (1)
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Лузанов (Харьков)
20.05.2021 в 22:07
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