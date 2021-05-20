  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В Британии составили рейтинг топ-40 стадионов мира
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Британии составили рейтинг топ-40 стадионов мира

Англия
(1 голосов)

Есть три показателя

В Британии составили рейтинг топ-40 стадионов мира

Новина українською

Консалтинговая компания из Великобритании Buro Happold (предоставляет консультационные услуги в сфере строительства) составила рейтинг лучших стадионов мира.

Их оценивали по трем показателям - интерес для болельщиков, доходы в день матча, доходы от коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние болельщиков на матч.

Ни один украинский стадион в рейтинг не попал.

Первое место занял стадион "Тоттенхэм Хотспур Стейдиум", 2 - "Уэмбли", 3 - "Камп Ноу" в Барселоне.

В Британии составили рейтинг топ-40 стадионов мира - изображение 1

В Британии составили рейтинг топ-40 стадионов мира - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уэмбли (Лондон) Чемпионат Англии Камп Ноу Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лузанов (Харьков)
20.05.2021 в 22:07
А где новый стадион "Колоса" ?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...