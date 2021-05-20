В Британии составили рейтинг топ-40 стадионов мира

Консалтинговая компания из Великобритании Buro Happold (предоставляет консультационные услуги в сфере строительства) составила рейтинг лучших стадионов мира.

Их оценивали по трем показателям - интерес для болельщиков, доходы в день матча, доходы от коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние болельщиков на матч.

Ни один украинский стадион в рейтинг не попал.

Первое место занял стадион "Тоттенхэм Хотспур Стейдиум", 2 - "Уэмбли", 3 - "Камп Ноу" в Барселоне.