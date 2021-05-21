Лисьи хитрости. Почему болеть за Лестер - одно удовольствие

Обыграв на прошлых выходные лондонский "Челси" и добыв Кубок футбольной ассоциации, "Лестер" утвердился в статусе одной из самых ярких команд сезона-2020/21 в Англии. Разберемся, за счет чего "лисы" Брендана Роджерса, продолжающие бороться за путевку в Лигу чемпионов, добились успеха, обойдя при относительно скромном бюджете таких тяжеловесов АПЛ, как "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Тактическая эволюция тренера

Брендан Роджерс возвращался в Англию с идеей адаптировать излюбленные 4-2-3-1 в податливом к обучению сообществе молодых футболистов "Лестера". Благо их быстрые ноги и высокий уровень выносливости выдерживали требования наставника прессинговать активно, много и высоко. Кроме того, при игре с мячом пристальное внимание уделялось движению фланговых исполнителей — постоянные подключения защитников в связке с инсайдами создавали экстремальное давление на оппонентов. Однако столь агрессивная и в чем-то рисковая манера действий делала "лисиц" уязвимыми в переходных фазах после потерь. То пространство, что оставалось за спиной увлекавшихся наступлением игроков, сразу же атаковалось конкурентами при перехвате мяча. Забросы за спину, а также кинжальные передачи вразрез между центральными и высоко поднятыми крайними защитниками несли в себе колоссальную опасность — и зачастую приводили к угрозе воротам Каспера Шмейхеля.

К чести Роджерса, он быстро осознал слабины, которые подрывали цельное выступление команды. После чего перестроил тактическую схему с повышением ее эффективности. Переход на модель с тремя центральными защитниками добавил "Лестеру" надежности в противодействии забросам и дал больше опций в страховке. Приоритет среднему, а местами даже низкому оборонительному блоку гарантировал плотность между линиями. Ориентация же на контратаку как базовый принцип действий сэкономил "лисам" уйму сил, позволив на длинной дистанции не выгорать даже ветеранам калибра Джейми Варди — в свои 34 он по-прежнему эффективен у чужих ворот.

Прогресс молодых игроков

Менеджмент "лисиц" всегда славился умением находить талантливых исполнителей под конкретную систему за небольшие деньги — вспомнить хотя бы чемпионские покупки Рияда Мареза и Нголо Канте. Однако сегодня трансферная эффективность подкрепляется рациональным подходом Роджерса к использованию того или иного игрока. Изначально мало кто видел Чаглара Союнчу идеальной заменой Гарри Макгуайру, однако турок "закосплеил" экс-капитана и по образцовым действиям на втором этаже, и по продвижению мяча с помощью передач. Главный тренер дал великану больше свободы при владении "Лестера", обеспечив поддержу с тыла силами более оборонительных Джонни Эванса и Уэсли Фофана. Француз, к слову, тоже чувствует себя как рыба в воде: от него больше требуют черновой работы и избавляют от давления при наличии мяча у "лисиц". Это идеальные условия для действий Фофана — и потому его продуктивность растет от матча к матчу. Более того, во второй половине первенства он уже сам то и дело рвался с мячом вперед, понимая, что эти инициативы не станут неприятным откровением, а идеально лягут в модель действий команды.

Отдельного "респекта" заслуживает работа тренерского штаба в отношении английских футболистов. Джеймс Мэддисон, его тезка Джастин и особенно Харви Барнс все чаще привлекают внимание больших клубов расширением технического арсенала и применением его на практике. "Десятке" команды, может, этот сезон целиком в актив не занести — донимали травмы. Зато Барнс, получивший карт-бланш на обыгрыши один в один и обостряющие смещения, отработал первенство за себя и за того парня. Благодаря ему динамика действий "Лестера" сохраняла высокие значения и постоянно ломала линии обороны соперников. Что, в свою очередь, предоставляло больше свободы Варди или Пересу, если испанец включался в завершающую стадию из глубины.

Забота о ДНК победителей

В составе "лисиц" сплав опыта и молодости равных пропорций не соблюдает — все же юным талантам здесь доверяют больше, считая их не только активом, но и инвестицией в будущее. Тем не менее в раздевалке хватает людей, которые помнят не только чемпионство "Лестера", но и тяжеленный путь, преодоленный командой на пути к золоту. Уэс Морган девятый год служит клубу верой и правдой, демонстрируя как даже в 37 лет соответствовать вызовам АПЛ. Целую декаду с клубом Шмейхель и Варди. Последний умудрился выступить на каждой из возможных стадий Кубка футбольной ассоциации, изобретал коктейль "водка со скиттлз", будучи игроком непрофессиональных лиг, а в итоге дорос с клубом до обладания золотой бутсы АПЛ. Датчанину же по силам преподать урок верности командным цветам: несмотря на многочисленные предложения от других дружин, он не бросил "Лестер" в пору перестройки — и отблагодарил клуб, сделавший его звездой, долгосрочным сотрудничеством.

За каждым подобным футболистом кроется целая история, сплетенная из личностной мотивации, вопросов долга, борьбы с финансовыми соблазнами при жертвах собственными амбициями и многого другого. Собранные вместе, эти истории помогают формировать внутриклубную культуру, уважаемую в "Лестере" более, чем где-либо по АПЛ. Ведь трогательные и поучающие сами по себе, они вместе складываются в своеобразные правила жизни. Их одобрил и сам применял на практике экс-владелец "лисиц" Вичай Шривадданапрабха. Его смерть в авиакатастрофе еще больше сплотила команду — и возвела принципы взаимного уважения и веры в коллектив и клуб в абсолют. Благодаря чему "Лестер" сейчас куда больше для футболистов, чем просто место работы. Это семья, где один сражается за всех и все за одного.

Отсутствие внутреннего давления

Показателен момент перед решающим поединком против "Челси" в Кубке футбольной ассоциации: игроки "Лестера" воспринимали матч как праздник, вызов, приключение, но уж точно не ключевое событие сезона. И уж тем более не трофей, битва за который пойдет до последней капли крови. "Лисы" видели кайф уже в самом пути, который они преодолели вместе — и с любопытством спрашивали друг друга, остались ли у команды, чтобы удивить еще одного гранда. Ситуация вроде как парадоксальная, ведь за 150 лет, в ходе которых разыгрывался трофей, представители Восточного Мидлэндса четыре раза добирались до решающей стадии. Однако ни разу заветную чашу над головой не поднимали. Тем не менее "идеологическую работу" с командой никто не проводил, а Роджерс и вовсе пробовал указать медиа на то, что его парни заслуживают уважение уже самим фактом квалификации в финал.

Схожая риторика у руководства наблюдалась на протяжении всей "золотой эпохи" команды. Даже после сенсационного чемпионства Клаудио Раньери "Лестер" позиционировал себя коллективом, который верит в чудеса — и по возможности их творит, а не полноценным членом топ-6 или топ-7. Тренерские отставки случались не по причине невыполнения амбициозных задач, а из-за того, что рулевые упирались в потолок возможностей либо не находили общего языка с костяком команды. Ну и трансферы: "лисы" всегда тратили деньги с умом, предпочитая забирать с рынка "ноунейма" с перспективой, чем выкладывать все и сразу за капризную и непредсказуемую суперзвезду.

Это привело к тому, что внутренняя культура сохранилась, клуб второй год подряд финиширует в еврокубках, главный тренер отказывается от перехода в "Тоттенхэм", поскольку видит в "лисах" более крутую перспективу, а болельщики сочиняют самые остроумные чанты в Англии для поддержки любимцев. "Лестер" перестал быть просто командой — он стал образом жизни. Стильным, смелым и по-юношески задорным.