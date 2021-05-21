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ESPN: Челси хочет приобрести Кейна – пенсионеры готовы включить в сделку Кепа или Абрахама
Согласятся ли в "Тоттенхэме"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн может не покидать Лондон и поменять команду в пределах столицы Великобритании. Дело в том, что "Челси" заинтересован в трансфере 27-летнего нападающего.
Как сообщает ESPN, боссы "синих" хотят включить в сделку Кепу Аррисабалагу или Тэмми Абрахама. В "Челси" полностью осознают, что Дэниэл Леви может не вести переговоры с "соседями", так как президент "шпор" вряд ли захочет усиливать конкурента по АПЛ. Десять лет назад он лично заблокировал переход Модрича в "Челси".
Ранее мы сообщали, что в переходе Кейна заинтересованы гранды из Манчестера – "Юнайтед" и "Сити".
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