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Капитан Лестера завершит карьеру по окончании сезона

Англия
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Клуб уже объявил решение Моргана

Капитан Лестера завершит карьеру по окончании сезона

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Капитан "Лестера" Уэс Морган решил завершить карьеру по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В составе "лис" 37-летний футболист выступал с 2012 года. За команду он провел 324 матча и забил 14 голов. В 2016 году он был капитаном "Лестера", когда команда выиграла чемпионат Англии.

В этом сезоне футболист участвовал в 10 матчах, включая победную игру в Кубке Англии с "Челси".

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В статье: Уэс Морган Лестер Сити
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