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Капитан Лестера завершит карьеру по окончании сезона
Клуб уже объявил решение Моргана
Капитан "Лестера" Уэс Морган решил завершить карьеру по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
В составе "лис" 37-летний футболист выступал с 2012 года. За команду он провел 324 матча и забил 14 голов. В 2016 году он был капитаном "Лестера", когда команда выиграла чемпионат Англии.
В этом сезоне футболист участвовал в 10 матчах, включая победную игру в Кубке Англии с "Челси".
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