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Вулверхэмптон объявил об уходе Нуну Эшпириту Санту

Англия
(1 голосов)

Специалист покидает команду

Вулверхэмптон объявил об уходе Нуну Эшпириту Санту

Новина українською

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте сообщил о расставании с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту по окончании нынешнего сезона.

Предстоящий домашний матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" станет для португальского специалиста последним во главе "волков". Встреча пройдёт на стадионе "Молине" в Вулверхэмптоне 23 мая.

Нуну возглавил "Вулверхэмптон" в 2017 году, а до этого тренировал "Порту", "Валенсию" и "Риу Аве".

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В статье: Вулверхэмптон
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
21.05.2021 в 17:28
Невже португальців в команді поменшає?
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