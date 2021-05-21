Вулверхэмптон объявил об уходе Нуну Эшпириту Санту

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте сообщил о расставании с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту по окончании нынешнего сезона.

Предстоящий домашний матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" станет для португальского специалиста последним во главе "волков". Встреча пройдёт на стадионе "Молине" в Вулверхэмптоне 23 мая.

Нуну возглавил "Вулверхэмптон" в 2017 году, а до этого тренировал "Порту", "Валенсию" и "Риу Аве".