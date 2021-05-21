Полиция задержала 12 человек, оскорбляющих Сон Хын Мина в соцсетях

Полиция ведет расследование событий после матча 31-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Напомним, в первом тайме встречи судьи отменили гол манкунианцев, усмотрев нарушение на нападающем "шпор" Сон Хын Мине в ходе атаки. После матча лондонский клуб сообщил, что кореец подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.

По информации Evening Standard, полиции удалось вычислить 12 человек, оскорблявших Сона. Часть из них была временно задержана, а часть — допрошена на месте.