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Полиция задержала 12 человек, оскорбляющих Сон Хын Мина в соцсетях

Англия
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Они сразу же были допрошены

Полиция задержала 12 человек, оскорбляющих Сон Хын Мина в соцсетях

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Полиция ведет расследование событий после матча 31-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Напомним, в первом тайме встречи судьи отменили гол манкунианцев, усмотрев нарушение на нападающем "шпор" Сон Хын Мине в ходе атаки. После матча лондонский клуб сообщил, что кореец подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.

По информации Evening Standard, полиции удалось вычислить 12 человек, оскорблявших Сона. Часть из них была временно задержана, а часть — допрошена на месте.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин
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