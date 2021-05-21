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Фернандиньо согласен остаться в Манчестер Сити
Вскоре клуб объявит о продлении контракта
VB
Защитник Фернандиньо согласился остаться в "Манчестер Сити" и заключил с клубом новый контракт еще на один год, пишет The Times.
Стороны заключили новое соглашение в последние несколько недель, о чем вскоре должны объявить официально.
Фернандиньо стал новым капитаном "Сити" после ухода Давида Силвы год назад.
В текущем сезоне опытный бразилец провел в футболке "горожан" 34 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
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