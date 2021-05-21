Фернандиньо согласен остаться в Манчестер Сити

Защитник Фернандиньо согласился остаться в "Манчестер Сити" и заключил с клубом новый контракт еще на один год, пишет The Times.

Стороны заключили новое соглашение в последние несколько недель, о чем вскоре должны объявить официально.

Фернандиньо стал новым капитаном "Сити" после ухода Давида Силвы год назад.

В текущем сезоне опытный бразилец провел в футболке "горожан" 34 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.