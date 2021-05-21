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Фернандиньо согласен остаться в Манчестер Сити

Англия
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Вскоре клуб объявит о продлении контракта

Фернандиньо согласен остаться в Манчестер Сити

VB

Новина українською

Защитник Фернандиньо согласился остаться в "Манчестер Сити" и заключил с клубом новый контракт еще на один год, пишет The Times.

Стороны заключили новое соглашение в последние несколько недель, о чем вскоре должны объявить официально.

Фернандиньо стал новым капитаном "Сити" после ухода Давида Силвы год назад.

В текущем сезоне опытный бразилец провел в футболке "горожан" 34 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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В статье: Фернандиньо Манчестер Сити
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