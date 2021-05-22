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Матч-центр последнего тура АПЛ. Стрим Лестер - Шпоры, Ливерпуль - Кристал Пэлас, Вилла - Челси
Весь акцент на "Лестер", "Ливерпуль" и "Челси"
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединки последнего тура чемпионата Англии. Все матчи начнутся в одно и то же время.
Напомним, что "Челси", "Ливерпуль" и "Лестер" ведут борьбу за два места в Лиге чемпионов. Кто-то из этого трио в следующем сезоне будет вынужден стартовать в Лиге Европы. Также продолжается битва за Лигу конференций между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном". Кто станет обладателем всех еврокубковых путёвок от Англии - узнаем в нашем стриме.
АУДИО трансляция начнется в воскресенье, 23 мая – в 17:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Александр Рыженко и Тарас Вархоляк
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