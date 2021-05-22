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Вест Хэм предложит Мойесу новый контракт

Англия
(1 голосов)

Клуб хочет продолжить сотрудничество со специалистом

Вест Хэм предложит Мойесу новый контракт

Новина українською

Английский "Вест Хэм" ведет переговоры по поводу продления контракта главного тренера Дэвида Мойеса.

Клуб Андрея Ярмоленко предлагает 58-летнему шотландскому наставнику соглашение сроком на три года. Нынешний контракт Мойеса действует до конца июня 2021-го года.

Мойес возглавляет "Вест Хэм" с декабря 2019-го. За тур до конца чемпионата Англии-2020/21 "молотобойцы" занимают 6-е место в турнирной таблице. Если команда сохранит эту позицию, то попадет в Лигу Европы.

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В статье: Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
The Telegraph

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