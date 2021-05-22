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Вест Хэм предложит Мойесу новый контракт
Клуб хочет продолжить сотрудничество со специалистом
Английский "Вест Хэм" ведет переговоры по поводу продления контракта главного тренера Дэвида Мойеса.
Клуб Андрея Ярмоленко предлагает 58-летнему шотландскому наставнику соглашение сроком на три года. Нынешний контракт Мойеса действует до конца июня 2021-го года.
Мойес возглавляет "Вест Хэм" с декабря 2019-го. За тур до конца чемпионата Англии-2020/21 "молотобойцы" занимают 6-е место в турнирной таблице. Если команда сохранит эту позицию, то попадет в Лигу Европы.
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Источник:The Telegraph
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