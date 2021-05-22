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Себальос покинет Арсенал

Англия
(1 голосов)

Клуб не заинтересован в услугах испанца

Себальос покинет Арсенал

Новина українською

Дани Себальос покинет "Арсенал" после истечения срока аренды и вернется в мадридский "Реал".

Он будет одним из нескольких игроков, покинувших "канониров" летом. Кроме него, уйдут из команды Виллиан и Давид Луиз.

Этим летом "Реал Мадрид" готов продать футболиста. Сейчас руководство сливочных ожидает интересных предложений по испанцу.

В текущем сезоне Себальос провел 25 матчей в АПЛ и отдал три ассиста. Его цена составляет 30 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Дани Себальос
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Источник:
FabrizioRomano

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