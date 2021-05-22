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Себальос покинет Арсенал
Клуб не заинтересован в услугах испанца
Дани Себальос покинет "Арсенал" после истечения срока аренды и вернется в мадридский "Реал".
Он будет одним из нескольких игроков, покинувших "канониров" летом. Кроме него, уйдут из команды Виллиан и Давид Луиз.
Этим летом "Реал Мадрид" готов продать футболиста. Сейчас руководство сливочных ожидает интересных предложений по испанцу.
В текущем сезоне Себальос провел 25 матчей в АПЛ и отдал три ассиста. Его цена составляет 30 млн евро.
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Источник:FabrizioRomano
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