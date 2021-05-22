Рашфорд о возможном уходе: Мне очень нравятся Реал и Барселона

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд поделился мыслями насчет возможного ухода из стана "красных дьяволов".

– Допускаете ли вы возможность поиграть за рубежом?

– Я бы никогда не сказал нет.

– Какой клуб был бы идеальным вариантом для вас?

– Не считая "МЮ"? Мне очень нравятся "Реал" и "Барселона", потому что за них всегда играют выдающиеся футболисты, плюс команды показывают привлекательный футбол. Мне кажется, за ними следят все, – сказал англичанин.