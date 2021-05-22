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Суонси стал вторым финалистом плей-офф за выход в АПЛ
Ничья с Барнсли вывели валлийский клуб в финал
Фото: PA/Автор - Nick Potts
Третью путевку в АПЛ из Чемпионшипа разыграют между собой “Брентфорд” и “Суонси”. Финал плей-офф состоится 29 мая.
Ранее
“Суонси” вылетел из АПЛ в 2018 году. “Брентфорд” никогда не играл в Премьер-лиге, а из старого первого дивизиона вылетел в сезоне 1946/47.
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