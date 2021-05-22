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Суонси стал вторым финалистом плей-офф за выход в АПЛ

Англия
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Ничья с Барнсли вывели валлийский клуб в финал 

Суонси стал вторым финалистом плей-офф за выход в АПЛ

Фото: PA/Автор - Nick Potts

UA-Футбол
Новина українською

Третью путевку в АПЛ из Чемпионшипа разыграют между собой “Брентфорд” и “Суонси”. Финал плей-офф состоится 29 мая.

Ранее “Брентфорд” выбил в полуфинале “Борнмут”, а “Суонси” расправился в двух матчах с “Барнсли”. В первой игре на выезде валлийский клуб выиграл у “Барнсли” со счетом 1:0, а сегодняшний поединок завершился ничьей – 1:1.

“Суонси” вылетел из АПЛ в 2018 году. “Брентфорд” никогда не играл в Премьер-лиге, а из старого первого дивизиона вылетел в сезоне 1946/47.

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В статье: Барнсли (Англия) Суонси
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