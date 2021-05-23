Ман Юнайтед планирует заманить Кейна большой зарплатой

Английский "Манчестер Юнайтед" планирует в следующе трансферное окно подписать нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Об этом сообщает The Times.

"Манкунианцы" хотят заманить форварда высокой зарплатой, чтобы опередить "Манчестер Сити" и "Челси" в борьбе за англичанина.

Даже если Кейн будет вынужден выплатить компенсацию "шпорам" после предоставленного запроса о трансфере, то "красные дьяволы" готовы покрыть эту сумму.

На данный момент Гарри зарабатывает в Лондоне 10,5 млн фунтов в год. Какие цифры боссы "МЮ" готовы предложить - пока неизвестно.

Кейн присоединился к "Тоттенхэму" еще в 2011 году. Его текущая сделка с клубом действительно до лета 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 120 млн евро.

На данный момент нападающий является самым результативным игроком АПЛ в этом сезоне: 22 гола и 13 передач. Сейчас он делит первое место списка лучших бомбардиров английского чемпионата с Мохаммедом Салахом.