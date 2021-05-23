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Гвардиола: Футбол Бьелсы - уникален. Марсело - подарок для футбола

Англия
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Гвардиола: Футбол Бьелсы - уникален. Марсело - подарок для футбола

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола лестно отозвался о наставнике "Лидса" Марсело Бьелсе.

"Марсело уникален, никто не может ему подражать.

Это его футбол – уникальный, непередаваемый. Это радость, честность. Он подарок для футбола", – рассказал тренер "горожан".

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В статье: Марсело Бьелса Манчестер Сити Пеп Гвардиола Лидс
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Источник:
Marca

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