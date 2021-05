Нужно благодарить соседей. АПЛ. Астон Вилла – Челси 2:1

Менеджеры не удивили стартовыми составами: Тухель оставил Хавертца на лавке и стратегически не нашел места в заявке для Канте. Даже высокая позиция Аспиликуэты и более низкая в тройке центрбеков для Джеймса были сохранены Томасом (Пеп Гвардиола уже задумался). В свою очередь Дин Смит выставил сильнейших исполнителей, смог выйти на поле после повреждения Мингз.

Сумасшедший градус 38-го тура с первых минут подчеркивали единоборства на "Вилла Парк": Ковачич наступил на голеностоп Макгинну (Атвелл эпизод не видел, а к помощи VAR для проверки желтой прибегнуть не мог), а Грилиш отомстил за партнера отмашкой в лицо Жоржиньо. В дебюте "Челси" много времени проводил с мячом, катая снаряд возле владений "Астон Виллы". Дважды неопасно пристреливался Маунт, затем почти серией пробивали все тот же Мейсон, Чилвелл, Вернер и даже бисиклетой через себя Пулишич – сэйвы Мартинеса можно назвать дежурными. Правда, попади неугомонный Маунт с близкого расстояния в створ рамки на экваторе первого тайма, Эмилиано мог и капитулировать.

Дальше "львы" отодвинули игру от ворот Дамиана. У "синих" дважды неудачно обрезался Ковачич, результатом второй оплошности стал выстрел Макгинна рядом со штангой. Еще до перерыва "Ливерпуль" и "Лестер" в своих поединках начали дергать за ниточки, привязанные к билетам в Лигу чемпионов. На ровном месте усложнила ситуацию для подопечных Тухеля и сама "Вилла", хозяева открыли счет благодаря наигранной комбинации на корнере. Воспитанник "Челси" Траоре успешно выскочил из-за спин оппонентов благодаря отработанному заслону от партнеров и неряшливо вколотил сферу за линию от перекладины (1:0). Интересно, что Бертран стал 25-м экс-футболистом "пенсионеров", который забил лондонцам в АПЛ. По данному показателю "Челси" делит антирекорд с "Тоттенхэмом".

Таким образом, сценарий на второй тайм был определен – "Челси" давит, "Вилла" отбивается и по возможности контратакует. На 47-й минуте Пулишич толково не замкнул прострел Вернера, заблокировали и перспективный удар Маунта. Тем не менее, "львам" хватило одного лишь фола от Жоржиньо на все том же Траоре в штрафной площадке "синих", чтобы Кепа, который заменил травмированного Менди (Эдуар, видимо, сильно ударился о стойку в моменте с голом), пропустил с 11-метрового от Эль-Гази (2:0). At the same time в своем матче забил и "Лестер", местами за всеми качелями в параллельных поединках поспеть было трудновато, но хуже сценария для "пенсионеров" на тот момент было не придумать.

Опасно стрелял Маунт – мяч прошел рядом со штангой; забил Вернер, но перед этим Аспиликуэта угодил в офсайд. Вышедший на замену Хавертц, скорее, имел больше шансов травмировать Мартинеса, а не достигнуть цели во время своего рейда. И все-таки, то, что не удалось сделать коллегам, оформил Чилвелл – Бен сократил разрыв в счете благодаря качественному прострелу от Пулишича (2:1). Тем временем, на стадионе "Кинг Пауэр" Шмейхель забил автогол, а затем пропустил от Гарета Бэйла (2:3 для "шпор"). Вечер для "Челси" перестал быть слишком томным.

Футболисты "Астон Виллы" даже не задумывались об атакующих действиях, они были зажаты в своей коробке, словно в тисках. Под занавес встречи Аспиликуэта в единоборстве с Грилишем отмахнулся рукой в лицо Джеку – Стюарт Атвелл без раздумий удалил Сесара. В контексте результата события на арене "Вилла Парк" окончательно перестали иметь значение после дубля Бэйла (2:4, "Лестер" пролетел мимо ЛЧ). Тем не менее, "Челси" провел кошмарный поединок – у Тухеля и его ребят есть еще 6 дней, чтобы все проанализировать.

АПЛ, 38-й тур.

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

"Астон Вилла" – "Челси" 2:1

Голы: Траоре (43), Эль-Гази (52, с пенальти) – Чилвелл (70)

"Астон Вилла": Мартинес – Конса, Хаус, Мингз, Таргетт – Макгинн, Накамба – Траоре (Чуквуэмека, 73), Грилиш, Эль-Гази (Рэмзи, 79) – Уоткинс

"Челси": Менди (Аррисабалага, 46) – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Ковачич (Хавертц, 66), Жоржиньо (Зиеш, 60), Чилвелл – Пулишич, Маунт – Вернер

Предупреждения: Макгинн (65), Накамба (74), Мартинес (81) – Жоржиньо (45), Вернер (45+2), Ковачич (49), Аррисабалага (90+5)

Удаление: Аспиликуэта (89)