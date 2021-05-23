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Клопп - о титуле Манчестер Сити: Они не стали бы чемпионами без своих основных трех полузащитников
Тренер уверен, что его команда могла выступить лучше, если бы не травмы игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Манчестер Сити" не смог бы выиграть чемпионат Англии, если бы команда имела столько травм, сколько у мерсисайдцев:
"Мы не смогли бороться за чемпионство в этом году из-за обилия травм. У нас совершенно не было шансов. Как бы хорошо не выглядел "Манчестер Сити", они не стали бы чемпионами без своих основных трех полузащитников. Если бы три хавбека "МЮ" были травмированы, "красные дьяволы" тоже были бы на нижней позиции", - сказал Клопп.
За один тур до конца АПЛ команда специалиста занимает четвертое место в турнирной таблице. Это позволяет клубу попасть в Лигу чемпионов.
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