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АПЛ, последний тур. Прощальные голы Агуэро за Сити, эпическая драма в борьбе за топ-4

Англия
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Сезон 2020/2021 чемпионата Англии завершен

АПЛ, последний тур. Прощальные голы Агуэро за Сити, эпическая драма в борьбе за топ-4

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Английская Премьер-лига, 38-й тур

Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Эвертон” 5:0

На 37-й минуте Сигурдссон не реализовал пенальти (вратарь)

Голы: Де Брюйне 11, Жезус 14, Фоден 53, Агуэро 71, Агуэро 76

Лига чемпионов

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Манчестер Юнайтед” 1:2

Голы: Семеду 39 – Эланга 13, Мата 45+4 (пен.)

Отчет о матче

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Челси” 2:1

Голы: Траоре 43, Эль-Гази 52 (пен.) – Чилуэлл 70

Отчет о матче

Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Кристал Пэлас” 2:0

Голы: Мане 36, Мане 74

Отчет о матче

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Тоттенхэм” 2:4

Голы: Варди 18 (пен.), Варди 52 (пен.) – Кейн 41, Шмейхель 76 (авт.), Бэйл 87, Бэйл 90+6

Лига Европы и Лига Конференции

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм Юнайтед” – “Саутгемптон” 3:0

Голы: Форнальс 30, Форнальс 33, Райс 86

Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Брайтон” 2:0

Голы: Пепе 49, Пепе 60

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Вест Бромвич” 3:1

Голы: Родриго 17, Филлипс 42, Бэмфорд 79 (пен.) – Робсон-Кану 90

Все остальное

Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Ньюкасл” 0:2

Голы: Уиллок 23, Шер 88 (пен.)

Шеффилд, “Брэмолл Лейн”

“Шеффилд Юнайтед” – Бернли” 1:0

Гол: Макголдрик 24

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 38 27 5 6 83-32 +51 86
2 "Манчестер Юнайтед" 38 21 11 6 73-44 +29 74
3 "Ливерпуль" 38 20 9 9 68-42 +26 69
4 "Челси" 38 19 10 9 58-36 +22 67
5 "Лестер Сити" 38 20 6 12 68-49 +19 66
6 "Вест Хэм Юнайтед" 38 19 8 11 62-47 +15 65
7 "Тоттенхэм" 38 18 8 12 67-45 +22 62
8 "Арсенал" 38 18 7 13 55-39 +16 61
9 "Лидс Юнайтед" 38 18 5 15 62-54 +8 59
10 Эвертон 38 17 8 13 47-48 -1 59
11 "Астон Вилла" 38 16 7 15 55-46 +9 55
12 "Ньюкасл" 38 12 9 17 46-62 -16 45
13 "Вулверхэмптон" 38 12 9 17 36-52 -16 45
14 "Кристал Пэлас" 38 12 8 18 41-66 -25 44
15 "Саутгемптон" 38 12 7 19 47-68 -21 43
16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 38 9 14 15 40-46 -6 41
17 "Бернли" 38 10 9 19 33-55 -22 39
18 "Фулхэм" 38 5 13 20 27-53 -26 28
19 "Вест Бромвич Альбион" 38 5 11 22 35-76 -41 26
20 "Шеффилд Юнайтед" 38 7 2 29 20-63 -43 23
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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
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