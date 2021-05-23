Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ, последний тур. Прощальные голы Агуэро за Сити, эпическая драма в борьбе за топ-4
Сезон 2020/2021 чемпионата Англии завершен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 38-й тур
Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Эвертон” 5:0
На 37-й минуте Сигурдссон не реализовал пенальти (вратарь)
Голы: Де Брюйне 11, Жезус 14, Фоден 53, Агуэро 71, Агуэро 76
Лига чемпионов
Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Манчестер Юнайтед” 1:2
Голы: Семеду 39 – Эланга 13, Мата 45+4 (пен.)
Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” – “Челси” 2:1
Голы: Траоре 43, Эль-Гази 52 (пен.) – Чилуэлл 70
Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Кристал Пэлас” 2:0
Голы: Мане 36, Мане 74
Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” – “Тоттенхэм” 2:4
Голы: Варди 18 (пен.), Варди 52 (пен.) – Кейн 41, Шмейхель 76 (авт.), Бэйл 87, Бэйл 90+6
Лига Европы и Лига Конференции
Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм Юнайтед” – “Саутгемптон” 3:0
Голы: Форнальс 30, Форнальс 33, Райс 86
Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Брайтон” 2:0
Голы: Пепе 49, Пепе 60
Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” – “Вест Бромвич” 3:1
Голы: Родриго 17, Филлипс 42, Бэмфорд 79 (пен.) – Робсон-Кану 90
Все остальное
Лондон, “Крейвен Коттедж”
“Фулхэм” – “Ньюкасл” 0:2
Голы: Уиллок 23, Шер 88 (пен.)
Шеффилд, “Брэмолл Лейн”
“Шеффилд Юнайтед” – Бернли” 1:0
Гол: Макголдрик 24
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|38
|27
|5
|6
|83-32
|+51
|86
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|38
|21
|11
|6
|73-44
|+29
|74
|3
|"Ливерпуль"
|38
|20
|9
|9
|68-42
|+26
|69
|4
|"Челси"
|38
|19
|10
|9
|58-36
|+22
|67
|5
|"Лестер Сити"
|38
|20
|6
|12
|68-49
|+19
|66
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|38
|19
|8
|11
|62-47
|+15
|65
|7
|"Тоттенхэм"
|38
|18
|8
|12
|67-45
|+22
|62
|8
|"Арсенал"
|38
|18
|7
|13
|55-39
|+16
|61
|9
|"Лидс Юнайтед"
|38
|18
|5
|15
|62-54
|+8
|59
|10
|Эвертон
|38
|17
|8
|13
|47-48
|-1
|59
|11
|"Астон Вилла"
|38
|16
|7
|15
|55-46
|+9
|55
|12
|"Ньюкасл"
|38
|12
|9
|17
|46-62
|-16
|45
|13
|"Вулверхэмптон"
|38
|12
|9
|17
|36-52
|-16
|45
|14
|"Кристал Пэлас"
|38
|12
|8
|18
|41-66
|-25
|44
|15
|"Саутгемптон"
|38
|12
|7
|19
|47-68
|-21
|43
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|38
|9
|14
|15
|40-46
|-6
|41
|17
|"Бернли"
|38
|10
|9
|19
|33-55
|-22
|39
|18
|"Фулхэм"
|38
|5
|13
|20
|27-53
|-26
|28
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|38
|5
|11
|22
|35-76
|-41
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|38
|7
|2
|29
|20-63
|-43
|23
Популярное сейчас
- Кассано: Очередной скандал в Италии. Один из лучших тренеров страны переходит в Шахтер
- Официально: Яя Туре покинул Олимпик
- Бондаренко с Судаковым и седьмой номер для Леднева. Объявленная заявка сборной Украины на матч с Бахрейном
- Игроки МЮ Погба и Диалло вынесли на поле флаг Палестины
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО