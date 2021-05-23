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Харри Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ

Англия
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Летом лидер Тоттенхэма намерен сменить клуб

Харри Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ

Фото: Premier League/Автор - невідомий

UA-Футбол
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“Тоттенхэм” смог пробиться даже в Лигу конференций, заняв седьмое место в Премьер-лиге, а форвард “шпор” Харри Кейн смог стать лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ.

Сегодняшний мяч в ворота “Лестера” стал для Кейна 23-м в чемпионате. Он на один гол опередил нападающего “Ливерпуля” Мохамеда Салаха (22), и на пять – атакующего хавбека МЮ Бруну Фернандеша (18).

Также Кейн больше всех в чемпионате сделал голевых передач (14), опередив снова Бруну Фернандеша (12) и Кевина Де Брюйне (12).

Всего лишь третий раз в истории АПЛ лучшим игроком по голам и ассистам стал один футболист.

Ранее 27-летний Харри Кейн выразил желание покинуть “Тоттенхэм”. Его контракт со “шпорами” действует еще три года. В качестве претендентов на Кейна назывались “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси”.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Мохамед Салах Харри Кейн Бруну Фернандеш Кевин Де Брюйне
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