Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харри Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ
Летом лидер Тоттенхэма намерен сменить клуб
Фото: Premier League/Автор - невідомий
“Тоттенхэм” смог пробиться даже в Лигу конференций, заняв седьмое место в Премьер-лиге, а форвард “шпор” Харри Кейн смог стать лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ.
Сегодняшний мяч в ворота “Лестера” стал для Кейна 23-м в чемпионате. Он на один гол опередил нападающего “Ливерпуля” Мохамеда Салаха (22), и на пять – атакующего хавбека МЮ Бруну Фернандеша (18).
Также Кейн больше всех в чемпионате сделал голевых передач (14), опередив снова Бруну Фернандеша (12) и Кевина Де Брюйне (12).
Всего лишь третий раз в истории АПЛ лучшим игроком по голам и ассистам стал один футболист.
3 - Harry Kane has won the Premier League Golden Boot for a third season (also 2015-16 & 2016-17), becoming only the third player to win the award as many as three times, after Thierry Henry (4) and Alan Shearer (3). Magic. pic.twitter.com/McsAaFLjQJ— OptaJoe (@OptaJoe) May 23, 2021
Ранее 27-летний Харри Кейн выразил желание покинуть “Тоттенхэм”. Его контракт со “шпорами” действует еще три года. В качестве претендентов на Кейна назывались “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси”.
Популярное сейчас
- Патриотично. Фото чемпионских бутс Зинченко с украинским флагом
- Шевченко: Для меня заявка на Евро определена на 95%
- Сборная Украины во второй раз в истории сыграет в белой форме
- Игроки МЮ Погба и Диалло вынесли на поле флаг Палестины
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО