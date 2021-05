Харри Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ

“Тоттенхэм” смог пробиться даже в Лигу конференций, заняв седьмое место в Премьер-лиге, а форвард “шпор” Харри Кейн смог стать лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ.

Сегодняшний мяч в ворота “Лестера” стал для Кейна 23-м в чемпионате. Он на один гол опередил нападающего “Ливерпуля” Мохамеда Салаха (22), и на пять – атакующего хавбека МЮ Бруну Фернандеша (18).

Также Кейн больше всех в чемпионате сделал голевых передач (14), опередив снова Бруну Фернандеша (12) и Кевина Де Брюйне (12).

Всего лишь третий раз в истории АПЛ лучшим игроком по голам и ассистам стал один футболист.

3 - Harry Kane has won the Premier League Golden Boot for a third season (also 2015-16 & 2016-17), becoming only the third player to win the award as many as three times, after Thierry Henry (4) and Alan Shearer (3). Magic. pic.twitter.com/McsAaFLjQJ