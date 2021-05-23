Ливерпуль и Челси в Лиге чемпионов, Лестер - пятый, Арсенал без еврокубков. Итоговая таблица АПЛ

В последнем туре АПЛ “Челси”, “Ливерпуль” и “Лестер” определяли лишнего в борьбе за две позиции в Лиге чемпионов, а “Тоттенхэм” и “Арсенал” пытались добиться путевки в новый турнир УЕФА Лига конференций.

“Ливерпуль” плохо начал матч против “Кристал Пэлас”, но под конец тайма Мане протолкнул мяч в ворота. Интересно в первом тайме было и в Лестере. Варди реализовал пенальти, но Кейн в конце тайма сравнял счет. Наконец экс-игрок “Челси” Бертран Траоре вывел “Астон Виллу” вперед в матче против “синих”.

После перерыва Варди снова забил пенальти, а “Челси” пропустил второй. Эти результаты оставляли команду Томаса Тухеля вне Лиги чемпионов. Затем Мане забил второй – “Ливерпуль” точно оставался в ЛЧ. “Челси” отыграл один гол, а затем подарок “синим” сделал вратарь “Лестера” Шмейхель, ошибшись при выходе из ворот и забросив мяч в свои ворота, а окончательно разбил надежды “лис” на Лигу чемпионов Харри Кейн, выполнив ассист на Бэйла. Затем Бэйл забил еще четвертый.

В итоге, "Ливерпуль" и "Челси" сыграют в Лиге чемпионов, "Лестер" и "Вест Хэм" – в Лиге Европы, а "Тоттенхэм" будет участвовать в квалификации Лиги конференции. "Арсенал" впервые за 25 лет остался без еврокубков.

“Астон Вилла” – “Челси” 2:1

“Лестер” – “Тоттенхэм” 2:4

“Ливерпуль” – “Кристал Пэлас” 2:0