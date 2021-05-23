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Ливерпуль и Челси в Лиге чемпионов, Лестер - пятый, Арсенал без еврокубков. Итоговая таблица АПЛ

Англия
(1 голосов)

Тоттенхэм вскочил в Лигу конференций, Вест Хэм в Лиге Европы

Ливерпуль и Челси в Лиге чемпионов, Лестер - пятый, Арсенал без еврокубков. Итоговая таблица АПЛ

Фото: Premier League/Автор - невідомий

UA-Футбол
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В последнем туре АПЛ “Челси”, “Ливерпуль” и “Лестер” определяли лишнего в борьбе за две позиции в Лиге чемпионов, а “Тоттенхэм” и “Арсенал” пытались добиться путевки в новый турнир УЕФА Лига конференций.

“Ливерпуль” плохо начал матч против “Кристал Пэлас”, но под конец тайма Мане протолкнул мяч в ворота. Интересно в первом тайме было и в Лестере. Варди реализовал пенальти, но Кейн в конце тайма сравнял счет. Наконец экс-игрок “Челси” Бертран Траоре вывел “Астон Виллу” вперед в матче против “синих”.

После перерыва Варди снова забил пенальти, а “Челси” пропустил второй. Эти результаты оставляли команду Томаса Тухеля вне Лиги чемпионов. Затем Мане забил второй – “Ливерпуль” точно оставался в ЛЧ. “Челси” отыграл один гол, а затем подарок “синим” сделал вратарь “Лестера” Шмейхель, ошибшись при выходе из ворот и забросив мяч в свои ворота, а окончательно разбил надежды “лис” на Лигу чемпионов Харри Кейн, выполнив ассист на Бэйла. Затем Бэйл забил еще четвертый.

В итоге, "Ливерпуль" и "Челси" сыграют в Лиге чемпионов, "Лестер" и "Вест Хэм" – в Лиге Европы, а "Тоттенхэм" будет участвовать в квалификации Лиги конференции. "Арсенал" впервые за 25 лет остался без еврокубков.

  • “Астон Вилла” – “Челси” 2:1
  • “Лестер” – “Тоттенхэм” 2:4
  • “Ливерпуль” – “Кристал Пэлас” 2:0
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 38 27 5 6 83-32 +51 86
2 "Манчестер Юнайтед" 38 21 11 6 73-44 +29 74
3 "Ливерпуль" 38 20 9 9 68-42 +26 69
4 "Челси" 38 19 10 9 58-36 +22 67
5 "Лестер Сити" 38 20 6 12 68-49 +19 66
6 "Вест Хэм Юнайтед" 38 19 8 11 62-47 +15 65
7 "Тоттенхэм" 38 18 8 12 67-45 +22 62
8 "Арсенал" 38 18 7 13 55-39 +16 61
9 "Лидс Юнайтед" 38 18 5 15 62-54 +8 59
10 Эвертон 38 17 8 13 47-48 -1 59
11 "Астон Вилла" 38 16 7 15 55-46 +9 55
12 "Ньюкасл" 38 12 9 17 46-62 -16 45
13 "Вулверхэмптон" 38 12 9 17 36-52 -16 45
14 "Кристал Пэлас" 38 12 8 18 41-66 -25 44
15 "Саутгемптон" 38 12 7 19 47-68 -21 43
16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 38 9 14 15 40-46 -6 41
17 "Бернли" 38 10 9 19 33-55 -22 39
18 "Фулхэм" 38 5 13 20 27-53 -26 28
19 "Вест Бромвич Альбион" 38 5 11 22 35-76 -41 26
20 "Шеффилд Юнайтед" 38 7 2 29 20-63 -43 23
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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Лестер Сити
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
23.05.2021 в 20:39
Абрашкам повезло
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