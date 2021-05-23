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Ливерпуль и Челси в Лиге чемпионов, Лестер - пятый, Арсенал без еврокубков. Итоговая таблица АПЛ
Тоттенхэм вскочил в Лигу конференций, Вест Хэм в Лиге Европы
Фото: Premier League/Автор - невідомий
В последнем туре АПЛ “Челси”, “Ливерпуль” и “Лестер” определяли лишнего в борьбе за две позиции в Лиге чемпионов, а “Тоттенхэм” и “Арсенал” пытались добиться путевки в новый турнир УЕФА Лига конференций.
“Ливерпуль” плохо начал матч против “Кристал Пэлас”, но под конец тайма Мане протолкнул мяч в ворота. Интересно в первом тайме было и в Лестере. Варди реализовал пенальти, но Кейн в конце тайма сравнял счет. Наконец экс-игрок “Челси” Бертран Траоре вывел “Астон Виллу” вперед в матче против “синих”.
После перерыва Варди снова забил пенальти, а “Челси” пропустил второй. Эти результаты оставляли команду Томаса Тухеля вне Лиги чемпионов. Затем Мане забил второй – “Ливерпуль” точно оставался в ЛЧ. “Челси” отыграл один гол, а затем подарок “синим” сделал вратарь “Лестера” Шмейхель, ошибшись при выходе из ворот и забросив мяч в свои ворота, а окончательно разбил надежды “лис” на Лигу чемпионов Харри Кейн, выполнив ассист на Бэйла. Затем Бэйл забил еще четвертый.
В итоге, "Ливерпуль" и "Челси" сыграют в Лиге чемпионов, "Лестер" и "Вест Хэм" – в Лиге Европы, а "Тоттенхэм" будет участвовать в квалификации Лиги конференции. "Арсенал" впервые за 25 лет остался без еврокубков.
- “Астон Вилла” – “Челси” 2:1
- “Лестер” – “Тоттенхэм” 2:4
- “Ливерпуль” – “Кристал Пэлас” 2:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|38
|27
|5
|6
|83-32
|+51
|86
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|38
|21
|11
|6
|73-44
|+29
|74
|3
|"Ливерпуль"
|38
|20
|9
|9
|68-42
|+26
|69
|4
|"Челси"
|38
|19
|10
|9
|58-36
|+22
|67
|5
|"Лестер Сити"
|38
|20
|6
|12
|68-49
|+19
|66
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|38
|19
|8
|11
|62-47
|+15
|65
|7
|"Тоттенхэм"
|38
|18
|8
|12
|67-45
|+22
|62
|8
|"Арсенал"
|38
|18
|7
|13
|55-39
|+16
|61
|9
|"Лидс Юнайтед"
|38
|18
|5
|15
|62-54
|+8
|59
|10
|Эвертон
|38
|17
|8
|13
|47-48
|-1
|59
|11
|"Астон Вилла"
|38
|16
|7
|15
|55-46
|+9
|55
|12
|"Ньюкасл"
|38
|12
|9
|17
|46-62
|-16
|45
|13
|"Вулверхэмптон"
|38
|12
|9
|17
|36-52
|-16
|45
|14
|"Кристал Пэлас"
|38
|12
|8
|18
|41-66
|-25
|44
|15
|"Саутгемптон"
|38
|12
|7
|19
|47-68
|-21
|43
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|38
|9
|14
|15
|40-46
|-6
|41
|17
|"Бернли"
|38
|10
|9
|19
|33-55
|-22
|39
|18
|"Фулхэм"
|38
|5
|13
|20
|27-53
|-26
|28
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|38
|5
|11
|22
|35-76
|-41
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|38
|7
|2
|29
|20-63
|-43
|23
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