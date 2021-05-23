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АПЛ. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2. С надеждой в будущее

Англия
(1 голосов)

Сульшер провел сплошную ротацию

АПЛ. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2. С надеждой в будущее

premierleague.com/Автор невідомий

Новина українською

Английская Премьер-Лига, 38-й тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майк Дин

"Манчестер Юнайтед" установил достижения: за 19 выездных матчей чемпионата подопечные Сульшера ни разу не проиграли, записав в свой актив 12 побед и семь ничьих. В этом сезоне это уникальные цифры.

100% - именно на столько поменял состав норвежский наставник "манкунианцев" по сравнению с предыдущим матчем чемпионата против "Фулхэма". И даже эти игроки сразу с первых же минут дали результат. Теллес покатил на Джеймса, валлиец прострелил, а 18-летний Еланга головой переправил мяч в сетку ворот. Дебютный мяч для молодого англичанина во втором поединке за основную команду.

После забитого гола гости прочно засели в защиту, однако это не помогло им избежать гола после натиска соперника. В завершающей стадии атаки "Вулвз" сыграли так же идеально, как и их соперники при мяча Елангы: Фабио Силва слегка сбросил на Семеду, который ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера.

Все шло к боевой ничьей в раздевалку, однако Саис неудачно поскользнулся и сбил ван де Бека в штрафной. Арбитры несколько минут просматривали VAR, и все-таки назначили пенальти. Мата уверенно исполнил приговор.

Второй тайм был более похож на товарищескую игру. Команды откровенно доигрывали, обменявшись моментами. Сначала Джеймс не реализовал выход один на один с Патрисиу, а под занавес матча Гиббс-Уайт пробил мимо ворот из неплохой позиции.

Также это позволило дать возможность дебютировать игрокам академии "МЮ" во взрослом футболе. На поле появились 18-летние Меджбри и Фиш.

Этот матч ничего не давал в турнирном плане, поэтому просто очередные три очка для "манкунианцев" и хорошее настроение перед финалом Лиги Европы против "Вильярреала", который состоится уже в следующую среду.

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Семеду 39 - Еланга 13, Мата 45+4 (пен.)

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коуди, Саис - Семеду, Дендонкер (Гиббс-Уайт 61), Моутинью, Айт Нури (Марсаль 83) - Невиш, Траоре (Виллиан Хосе 27), Силва

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон - Уильямс, Баии, Туанзебе, Теллес - Матич, ван де Бек - Диалло (Шортайр 82), Мата (Меджбри 82), Джеймс (Фиш 90+6) - Еланга

Предупреждения: Айт Нури 41, Дендонкер 41, Боли 75, Гиббс-Вайт 90+7 - Хендерсон 56

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В статье: Вулверхэмптон АПЛ Манчестер Юнайтед
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