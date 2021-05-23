Будущее Бэйла до сих пор не определено

Будущее Гарета Бэйла все еще не известно. Вопрос будет решен в ближайшие недели. Встреча с его агентом Джонатаном Барнеттом уже запланирована.

Окончательное решение будет принято после того, как "Реал Мадрид" и "Тоттенхэм" обсудят ситуацию со своими менеджерами. Известно, что этим летом мадридская команда надеется продать много игроков.

В текущем сезоне АПЛ Гарет Бэйл забил 9 голов в 19 поединках , а также отдал два ассиста. Его стоимость составляет 20 млн евро.