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Будущее Бэйла до сих пор не определено

Англия
(1 голосов)

"Реал" и "Тоттэнхем" еще вернутся к этому вопросу

Будущее Бэйла до сих пор не определено

Faisal HQ

Новина українською

Будущее Гарета Бэйла все еще не известно. Вопрос будет решен в ближайшие недели. Встреча с его агентом Джонатаном Барнеттом уже запланирована.

Окончательное решение будет принято после того, как "Реал Мадрид" и "Тоттенхэм" обсудят ситуацию со своими менеджерами. Известно, что этим летом мадридская команда надеется продать много игроков.

В текущем сезоне АПЛ Гарет Бэйл забил 9 голов в 19 поединках , а также отдал два ассиста. Его стоимость составляет 20 млн евро.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
FabrizioRomano

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