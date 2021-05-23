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Клопп - о бронзе АПЛ: Это лучше, чем я мог мечтать

Англия
(2 голосов)

Специалист очень рад победе сегодня

Клопп - о бронзе АПЛ: Это лучше, чем я мог мечтать

Photo by Alex Livesey - Getty Images

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Юрген Клопп прокомментировал победу над "Кристал Пэлас" в последнем туре АПЛ (2:0), которая позволила команде завоевать бронзу чемпионата Англии:

"Невероятно. Это лучше, чем я мог мечтать. Мы хотили испытать эти ощущения, почувствовать на себе эту игру, оказаться в этой атмосфере.

Закончить сезон на 3-м месте – невероятно. Я не могу поверить в это. Надо отдать должное ребятам. Я не могу поверить в то, как все сложилось за последние недели. Невероятно.

И Рис Уильямс, и Нат Филлипс играли через боль, они буквально изрезаны и зашиты. Рис не тренировался три дня.

Джини Вейналдум покидает клуб, и мы все любим его до глубины души. Мы будем очень скучать по нему. Уход человека в другую команду – это нормальная ситуация в футболе, но я буду очень по нему скучать", – сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
BBC

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