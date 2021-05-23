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Агуэро в последнем матче за Ман Сити побил рекорд Руни
По голам за один клуб в АПЛ
Faisal HQ / Автор неизвестен
В заключительном туре чемпионата Англии
На 65-й минуте встречи Пеп Гвардиола выпустил на поле Серхио Агуэро - аргентинский форвард оформил дубль.
Эти голы стали 183-м и 184-м для Серхио в футболке "горожан" в рамках АПЛ, что позволило Агуэро побить рекорд экс-форварда "Ман Юнайтед" Уэйна Руни по этому показателю (у англичанина 183 забитых мяча в элитном английском дивизионе).
Этот поединок стал последним для 32-летнего нападающего в составе "Манчестер Сити".
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