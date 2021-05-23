Агуэро в последнем матче за Ман Сити побил рекорд Руни

В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" со счетом 5:0.

На 65-й минуте встречи Пеп Гвардиола выпустил на поле Серхио Агуэро - аргентинский форвард оформил дубль.

Эти голы стали 183-м и 184-м для Серхио в футболке "горожан" в рамках АПЛ, что позволило Агуэро побить рекорд экс-форварда "Ман Юнайтед" Уэйна Руни по этому показателю (у англичанина 183 забитых мяча в элитном английском дивизионе).

Этот поединок стал последним для 32-летнего нападающего в составе "Манчестер Сити".