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Агуэро в последнем матче за Ман Сити побил рекорд Руни

Англия
(3 голосов)

По голам за один клуб в АПЛ

Агуэро в последнем матче за Ман Сити побил рекорд Руни

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" со счетом 5:0.

На 65-й минуте встречи Пеп Гвардиола выпустил на поле Серхио Агуэро - аргентинский форвард оформил дубль.

Эти голы стали 183-м и 184-м для Серхио в футболке "горожан" в рамках АПЛ, что позволило Агуэро побить рекорд экс-форварда "Ман Юнайтед" Уэйна Руни по этому показателю (у англичанина 183 забитых мяча в элитном английском дивизионе).

Этот поединок стал последним для 32-летнего нападающего в составе "Манчестер Сити".

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В статье: Уэйн Руни Серхио Агуэро
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