Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поражение от Ман Сити - самое крупное для Анчелотти в карьере тренера
За 1166 матчей на посту тренера!
Фото: Sky Sports
В заключительном туре чемпионата Англии
Это поражение стало для наставника "ирисок" Карло Анчелотти самым крупным в тренерской карьере. За 1166 матчей в качестве коуча итальянский специалист так крупно до этого никогда не проигрывал.
Напомним, "Папа Карло" кроме "Эвертона" тренировал туринский "Ювентус", "Милан", "ПСЖ" и мадридский "Реал", а также ряд других коллективов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Opta
Популярное сейчас
- Ярославский: На матче Металл - Кривбасс узнаете много секретного, что я приготовил
- Состав Украины на игру против Бахрейна. Трубин и Зубков в старте
- Бондаренко с Судаковым и седьмой номер для Леднева. Объявленная заявка сборной Украины на матч с Бахрейном
- Футбольный десерт. Какие интриги остались в чемпионатах “большой пятерки”
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...