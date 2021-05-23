Поражение от Ман Сити - самое крупное для Анчелотти в карьере тренера

В заключительном туре чемпионата Англии "Эвертон" разгромно проиграл "Манчестер Сити" 0:5.

Это поражение стало для наставника "ирисок" Карло Анчелотти самым крупным в тренерской карьере. За 1166 матчей в качестве коуча итальянский специалист так крупно до этого никогда не проигрывал.

Напомним, "Папа Карло" кроме "Эвертона" тренировал туринский "Ювентус", "Милан", "ПСЖ" и мадридский "Реал", а также ряд других коллективов.