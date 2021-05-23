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Попов в 22 года дебютировал в национальной сборной Украины
Денис успел поиграть на всех уровнях сборных команд страны
В рамках товарищеского матча сборная Украины играет против Бахрейна.
На 63-й минуте встречи Андрей Шевченко сделал рокировку в центре обороны, выпустив Дениса Попова вместо Сергея Кривцова. Таким образом, молодой защитник киевского "Динамо" дебютировал за главную команду страны.
На клубном уровне в нынешнем сезоне 22-летний Попов провел 25 матчей и забил 3 мяча.
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