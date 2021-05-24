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Гвардиола: Финал ЛЧ для Ман Сити - это мечта, ставшая явью. Все в руках парней
Наставник "горожан" подвел итоги сезона АПЛ
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после
"Каждый титул прекрасен. Этот стал особенным из-за пандемии и тех проблем, с которыми мы все столкнулись. Сложившая ситуация делает эту победу мега особенной.
Нужно выигрывать матчи, побеждать от игры к игре. Я думаю, решающим моментом стала победа на "Стэмфорд Бридж". До этого мы месяц мучились, но прекрасно сыграли, когда в заявке было всего 14 футболистов. Тогда мы осознали, что остаемся в борьбе, что мы все еще можем это сделать. Мне кажется, что в период с декабря по март мы выиграли все матчи во всех турнирах. Именно тогда мы и стали чемпионами.
Финал Лиги чемпионов для "Ман Сити" – это мечта, ставшая явью. Мы не попадали туда раньше. Это наш первый раз. Мы отдадим все силы, хотим победить. В финал Лиги чемпионов мало просто попасть. Надо его выиграть. Все в руках парней", – рассказал испанец.
Финал главного еврокубка пройдет 29-го мая, "горожанам" предстоит сыграть против лондонского "Челси" Томаса Тухеля.
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