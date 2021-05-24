Гвардиола: Финал ЛЧ для Ман Сити - это мечта, ставшая явью. Все в руках парней

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после разгромной победы над "Эвертоном" и получения Кубка АПЛ.

"Каждый титул прекрасен. Этот стал особенным из-за пандемии и тех проблем, с которыми мы все столкнулись. Сложившая ситуация делает эту победу мега особенной.

Нужно выигрывать матчи, побеждать от игры к игре. Я думаю, решающим моментом стала победа на "Стэмфорд Бридж". До этого мы месяц мучились, но прекрасно сыграли, когда в заявке было всего 14 футболистов. Тогда мы осознали, что остаемся в борьбе, что мы все еще можем это сделать. Мне кажется, что в период с декабря по март мы выиграли все матчи во всех турнирах. Именно тогда мы и стали чемпионами.

Финал Лиги чемпионов для "Ман Сити" – это мечта, ставшая явью. Мы не попадали туда раньше. Это наш первый раз. Мы отдадим все силы, хотим победить. В финал Лиги чемпионов мало просто попасть. Надо его выиграть. Все в руках парней", – рассказал испанец.