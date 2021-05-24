Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шмейхель забивает сам себе, Бэйл играет в стенку со штангой. ВИДЕО обзор матча Лестер - Тоттенхэм
Смотреть видео обзор матча Лестер - Тоттенхэм, чемпионат Англии, 23 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Тоттенхэм, которые встречались в последнем туре чемпионата Англии. Лисам чтобы удержаться в зоне Лиги Чемпионов нужно было только побеждать. Они дважды выходили вперед (в обоих случаях благодаря пенальти от Варди), но шпоры возвращались в игру. Второй раз лондонцы отыгрались после того, какая Каспер Шмейхель срезал мяч в собственные ворота. Автогол стал роковым для команды Роджерса - Бэйл добил соперника, а второй гол валлийца стал просто издевательским. В итоге Лестер финишировал пятым, Тоттенхэм – седьмым.
Английская Премьер-лига. 38-й тур
Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"
"Лестер" – "Тоттенхэм" 2:4
Голы: Варди 18 (пен.), Варди 52 (пен.) – Кейн 41, Шмейхель 76 (авт.), Бэйл 87, Бэйл 90+6
Популярное сейчас
- ТМ. Украина - Бахрейн 1:1. Героическое спасение от стыдобы
- Пирло не поставил Роналду на решающий матч из-за "технических причин"
- Ливерпуль и Челси в Лиге чемпионов, Лестер - пятый, Арсенал без еврокубков. Итоговая таблица АПЛ
- АПЛ. Вест Хэм одной ногой в Лиге Европы
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО