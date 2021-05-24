Шмейхель забивает сам себе, Бэйл играет в стенку со штангой. ВИДЕО обзор матча Лестер - Тоттенхэм

Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Тоттенхэм, которые встречались в последнем туре чемпионата Англии. Лисам чтобы удержаться в зоне Лиги Чемпионов нужно было только побеждать. Они дважды выходили вперед (в обоих случаях благодаря пенальти от Варди), но шпоры возвращались в игру. Второй раз лондонцы отыгрались после того, какая Каспер Шмейхель срезал мяч в собственные ворота. Автогол стал роковым для команды Роджерса - Бэйл добил соперника, а второй гол валлийца стал просто издевательским. В итоге Лестер финишировал пятым, Тоттенхэм – седьмым.

Английская Премьер-лига. 38-й тур

Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"

"Лестер" – "Тоттенхэм" 2:4

Голы: Варди 18 (пен.), Варди 52 (пен.) – Кейн 41, Шмейхель 76 (авт.), Бэйл 87, Бэйл 90+6