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Шмейхель забивает сам себе, Бэйл играет в стенку со штангой. ВИДЕО обзор матча Лестер - Тоттенхэм

Англия
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Смотреть видео обзор матча Лестер - Тоттенхэм, чемпионат Англии, 23 мая 2021

Шмейхель забивает сам себе, Бэйл играет в стенку со штангой. ВИДЕО обзор матча Лестер - Тоттенхэм

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Тоттенхэм, которые встречались в последнем туре чемпионата Англии. Лисам чтобы удержаться в зоне Лиги Чемпионов нужно было только побеждать. Они дважды выходили вперед (в обоих случаях благодаря пенальти от Варди), но шпоры возвращались в игру. Второй раз лондонцы отыгрались после того, какая Каспер Шмейхель срезал мяч в собственные ворота. Автогол стал роковым для команды Роджерса - Бэйл добил соперника, а второй гол валлийца стал просто издевательским. В итоге Лестер финишировал пятым, Тоттенхэм – седьмым.

Английская Премьер-лига. 38-й тур
Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"
"Лестер" – "Тоттенхэм" 2:4
Голы: Варди 18 (пен.), Варди 52 (пен.) – Кейн 41, Шмейхель 76 (авт.), Бэйл 87, Бэйл 90+6

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В статье: Гарет Бэйл Тоттенхэм (Лондон) Джейми Варди Лестер Сити
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