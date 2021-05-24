Красные завоевывают бронзу. Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча последнего тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль принимал Кристал Пэлас. Команда Клоппа могла заскочить в Лигу Чемпионов в случае своей победы и поражения конкурентов. И для мерсисайдцев все сложилось как нельзя лучше - дубль Мане позволил победить лондонцев, а Челси и Лестер проиграли. Как следствие, Ливерпуль, который страдал большую часть сезона, завершил чемпионат на третьем месте.

Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" 2:0

Голы: Мане 36, Мане 74