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Красные завоевывают бронзу. Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Кристал Пэлас, чемпионат Англии, 23 мая 2021

Красные завоевывают бронзу. Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча последнего тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль принимал Кристал Пэлас. Команда Клоппа могла заскочить в Лигу Чемпионов в случае своей победы и поражения конкурентов. И для мерсисайдцев все сложилось как нельзя лучше - дубль Мане позволил победить лондонцев, а Челси и Лестер проиграли. Как следствие, Ливерпуль, который страдал большую часть сезона, завершил чемпионат на третьем месте.

Ливерпуль, "Энфилд"
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" 2:0
Голы: Мане 36, Мане 74

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В статье: Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон)
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