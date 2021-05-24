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По лезвию ножа. Астон Вилла - Челси 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Астон Вилла - Челси, чемпионат Англии, 23 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Астон Вилла - Челси, которые встречались в последнем туре английской Премьер-лиги. Чтобы завоевать бронзу аристократам нужно было победить бирмингемцев. Но Вилла ныне - крепкий орешек. Она едва не лишила синих путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Челси повезло, что в параллельном матче Лестер проиграл Тоттенхэму. Поэтому команда Тухеля завершила сезон на четвертом месте, пропустив вперед Ливерпуль.
Бирмингем, "Вилла Парк"
"Астон Вилла" – "Челси" 2:1
Голы: Траоре 43, Эль-Гази 52 (пен.) – Чилвелл 70
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