Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что Серхио Агуэро близок к переходу в Барселону". Напомним, аргентинец переехал в стан "горожан" из "Атлетико" в 2011 году, он выиграл все на локальной арене в Англии.

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"Мы любим его очень сильно. Он особенный футболист для нас всех. Он очень приятный, очень. Его невозможно заменить. Для него и Давида Силвы этот клуб занимает важное место в сердце. Они помогли "Сити" достичь вершин", – отметил Пеп сразу после победы над "Эвертоном" (5:0).

"Может, я открою секрет, Агуэро близок к тому, чтобы заключить контракт с клубом моего сердца – с "Барселоной". Он будет играть вместе с лучшим игроком всех времен, Лионелем Месси. Я уверен, что ему понравится. "Барселона" будет сильнее с ним на поле", – сказал менеджер позднее.