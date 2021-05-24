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Гвардиола не смог сдержать слезы, говоря об Агуэро – Пеп подтвердил, что Серхио перейдет в Барселону
Аргентинец десять лет трудился над славой Манчестера
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что Серхио Агуэро близок к переходу в Барселону". Напомним, аргентинец переехал в стан "горожан" из "Атлетико" в 2011 году, он выиграл все на локальной арене в Англии.
"Мы любим его очень сильно. Он особенный футболист для нас всех. Он очень приятный, очень. Его невозможно заменить. Для него и Давида Силвы этот клуб занимает важное место в сердце. Они помогли "Сити" достичь вершин", – отметил Пеп сразу после победы над "Эвертоном" (5:0).
"Может, я открою секрет, Агуэро близок к тому, чтобы заключить контракт с клубом моего сердца – с "Барселоной". Он будет играть вместе с лучшим игроком всех времен, Лионелем Месси. Я уверен, что ему понравится. "Барселона" будет сильнее с ним на поле", – сказал менеджер позднее.
"He is a special person for all of us. He is so nice. He helped me a lot. We cannot replace him. We cannot." ????— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 23, 2021
An emotional Pep Guardiola is reduced to tears when asked about Sergio Aguero, who will leave Manchester City this summer.https://t.co/COVNqfr9Dr #MCFC pic.twitter.com/PthCDZVBhI
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