Бэйл – о своем будущем: Я все решил, но любое мое слово сейчас породит хаос

Вчера, 23 мая, лондонский "Тоттенхэм" обыграл "Лестер" в рамках 38-го тура Английской Премьер-лиги. Арендованный "шпорами" у "Реала" Гарет Бэйл оформил дубль и подарил "Челси" путевку в Лигу чемпионов. После матча валлиец высказался о своем будущем, цитирует 31-летнего игрока AS со ссылкой на Sky Sports.

"Все произойдет после ЕВРО. Я определился с планом на будущее, но не сообщу о решении, пока не закончится ЕВРО. Любое мое слово сейчас породит хаос. Я сконцентрирован только на выступлениях сборной Уэльса на чемпионате Европы".

Контракт Бэйла с мадридским "Реалом" истекает в 2022 году. Гарет забил 16 голов в 34 поединках за "Тоттенхэм" во всех турнирах в сезоне-2020/21. Напомним, на групповом этапе ЕВРО Уэльс сыграет с Швейцарией, Турцией и Италией.