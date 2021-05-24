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МЮ ни разу за сезон АПЛ не проиграл в гостях – в последний раз это удавалось "непобедимому" Арсеналу
Помните кампанию-2003/04?
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошедшем розыгрыше Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" ни разу не уступил своим соперникам на выезде. Это четвертый подобный случай в Высшем дивизионе Англии.
В 38-туре чемпионата "красные дьяволы" в гостях обыграли "Вулверхэмптон" со счетом 2:1 (голы забили Эланга и Мата, у хозяев отличился Семеду). Таким образом, команда Сульшера завершила кампанию без поражений на стадионах оппонентов (12 побед и 7 паритетов).
В сезоне-1988/89 розыгрыш без поражений в гостях провел "Престон", в сезонах-2001/02 и 2003/04 непобедимым на выезде был лондонский "Арсенал".
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