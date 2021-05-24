Стюарды ели мороженое: Челси не смог вовремя заехать на стадион Астон Виллы, синие подали жалобу в АПЛ

Вчера, 23 мая, "Челси" на выезде проиграл "Астон Вилле" со счетом 2:1 и попал в Лигу чемпионов только благодаря "Тоттенхэму", который в параллельном поединке одолел "Лестер".

По информации The Athletic, автобус "пенсионеров" не смог вовремя заехать на стадион "Вилла Парк". Начальник службы безопасности арены не дал гостям разрешение на въезд. Транспортное средство "Челси" было заблокировано стюардами хозяев, которые… миролюбиво поедали мороженое и игнорировали "синих".

В конце концов, "Челси" впустили на стадион с небольшой задержкой. Гости даже обращались в АПЛ перед матчем, чтобы немного перенести время начало встречи, но запрос был отклонен.