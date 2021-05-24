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Кейн признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии WhoScored

Англия
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В список лучших не попал Салах

Кейн признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии WhoScored

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Портал WhoScored представил символическую сборную завершившегося сезона английской Премьер-лиги.

Лучшим футболистом чемпионата со средней оценкой 7,8 стал нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн, выигравший бомбардирскую гонку. На втором месте оказался полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. При этом места в составе на нашлось форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, забившему лишь на один мяч меньше, чем Кейн.

Сборная сезона АПЛ: Мартинес ("Астон Вилла"), Ван-Биссака, Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тарковски ("Бёрнли"), Канселу, Марез, Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Грилиш ("Астон Вилла"), Кейн ("Тоттенхэм Хотспур"), Уоткинс ("Астон Вилла").

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Гарри Кейн
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