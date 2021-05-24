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Из-за Рио Фердинанда арестован фанат Вулверхэмптона

Англия
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Из-за Рио Фердинанда арестован фанат Вулверхэмптона

Фото: Sky Sports/автор невідомий

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Бывший защитник английского "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд стал жертвой обиды на почве расизма во время матча "Вулверхэмптона" с манкунианцами (1: 2).

Обращаюсь к фанату "волков", которого выбросили из стадиона из-за "обезьяньего Чанта" в мой адрес. Тебя должны отстранить от футбола и проучить.

Встреться со мной, и я помогу тебе понять, каково это, когда тебя оскорбляют на расовой почве!, - написал экс-футболист в Твиттере.

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После заявления Фердинанда подозреваемый фанат был арестован, сообщает Sky Sports.

"Вулверхэмптон" извинился перед Фердинандом: "Этот человек не представляет наш клуб, наших болельщиков или наши ценности".

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В статье: расизм Рио Фердинанд Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
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