Из-за Рио Фердинанда арестован фанат Вулверхэмптона

Бывший защитник английского "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд стал жертвой обиды на почве расизма во время матча "Вулверхэмптона" с манкунианцами (1: 2).

Обращаюсь к фанату "волков", которого выбросили из стадиона из-за "обезьяньего Чанта" в мой адрес. Тебя должны отстранить от футбола и проучить.

Встреться со мной, и я помогу тебе понять, каково это, когда тебя оскорбляют на расовой почве!, - написал экс-футболист в Твиттере.