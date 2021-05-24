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Из-за Рио Фердинанда арестован фанат Вулверхэмптона
Фото: Sky Sports/автор невідомий
Бывший защитник английского "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд стал жертвой обиды на почве расизма во время матча "Вулверхэмптона" с манкунианцами (1: 2).
Обращаюсь к фанату "волков", которого выбросили из стадиона из-за "обезьяньего Чанта" в мой адрес. Тебя должны отстранить от футбола и проучить.
Встреться со мной, и я помогу тебе понять, каково это, когда тебя оскорбляют на расовой почве!, - написал экс-футболист в Твиттере.
После заявления Фердинанда подозреваемый фанат был арестован, сообщает Sky Sports.
"Вулверхэмптон" извинился перед Фердинандом: "Этот человек не представляет наш клуб, наших болельщиков или наши ценности".
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